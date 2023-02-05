В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Grammy

В Лос-Анджелесе 5 февраля объявят лауреатов премии Grammy, передает телеканал NBC.
Ведущим станет южноафриканский актер Тревор Ноа. В числе номинантов — Адель, Бейонсе, группа ABBA, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.
Ранее сообщалось, что режиссер Максим Арбугаев, снявший номинированную на «Оскар» короткометражку «Выход», хочет ехать на церемонию вручения премии.
Шансы победить у фильма из России, по его словам, есть. Он также рассказал журналистам, как ему пришла в голову идея снять кино о климатических изменениях — по словам Арбугаева, он вместе с сестрой работал на Чукотке над другими проектами и встретил ученого Максима Чакилева, ставшего героем фильма.
Фильм совместного производства Великобритании и России рассказывает о климатических изменениях и глобальном потеплении. Его главный герой — биолог Максим Чакилев, ведущий наблюдение за моржами, пытающимися вломиться в его дом на берегу Чукотского моря.