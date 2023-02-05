В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Grammy

Шансы победить у фильма из России, по его словам, есть. Он также рассказал журналистам, как ему пришла в голову идея снять кино о климатических изменениях — по словам Арбугаева, он вместе с сестрой работал на Чукотке над другими проектами и встретил ученого Максима Чакилева, ставшего героем фильма.