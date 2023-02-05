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53 минуты назад

В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Grammy

Газета.Ru

В Лос-Анджелесе 5 февраля объявят лауреатов премии Grammy, передает телеканал NBC.

В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии Grammy
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ведущим станет южноафриканский актер Тревор Ноа. В числе номинантов — Адель, Бейонсе, группа ABBA, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Ранее сообщалось, что режиссер Максим Арбугаев, снявший номинированную на «Оскар» короткометражку «Выход», хочет ехать на церемонию вручения премии.

Шансы победить у фильма из России, по его словам, есть. Он также рассказал журналистам, как ему пришла в голову идея снять кино о климатических изменениях — по словам Арбугаева, он вместе с сестрой работал на Чукотке над другими проектами и встретил ученого Максима Чакилева, ставшего героем фильма.

Фильм совместного производства Великобритании и России рассказывает о климатических изменениях и глобальном потеплении. Его главный герой — биолог Максим Чакилев, ведущий наблюдение за моржами, пытающимися вломиться в его дом на берегу Чукотского моря.

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