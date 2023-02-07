Самые мощные землетрясения в истории

6 февраля в Турции произошло одно из крупнейших землетрясений за последнее время. Афтершок от него дошел до Средиземноморского побережья, а аналитики говорят, что последствия мы будем ощущать еще долго.

Фото: Pierre St. Amand Pierre St. Amand

По магнитуде это землетрясение — не самое серьезное. Оно не вошло в десятку крупнейших землетрясений, когда-либо зафиксированных в истории. Конечно по разрушительности они уступают другим, но их последствия тоже оказались катастрофическими для многих людей. О самых мощных землетрясениях в истории — в материале “Рамблера”.

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Великое Чилийское землетрясение, 1960 год

По различным оценкам землетрясение получило магнитуду от 9,3 до 9,5. Несмотря на то, что изначально шкала Рихтера предполагала всего 9 баллов. Эпицентр расположился в городе Вальдивия, расположенном в 400 километров от столицы Чили Сантьяго.

После нескольких серьезных толчков на территории Чили появились более слабые. Они вызвали извержения вулканов, оползни и цунами, которые смывали все на своем пути. Несколько крупных городов в Чили были уничтожены. После серии отливов и цунами в Чили волна докатилась до Калифорнии и Японии, где люди погибли от стихийных бедствий.

Число жертв составило около шести тысяч человек, большинство людей погибли от цунами, вызванных землетрясением. Финансовый ущерб по ценам 1960 года оценивается в полмиллиарда долларов.

Землетрясение в Индийском океане, 2004 год

USGS

Эпицентр землетрясения находился в Индийском океане, недалеко от одного из индонезийских островов. По разным оценкам, магнитуда составила от 9,1 до 9,3. После землетрясения поднялось огромное цунами, высота волн была более 15 метров.

Ученые выяснили, что землетрясение вызвало движение тектонических плит на морском дне океана, в результате чего появились разрушительные цунами. Оно накрыло Шри-Ланку, Индонезию, Индию и Таиланд. На протяжении недели после землетрясения сейсмологи фиксировали значительное количество афтершоков.

Сначала сообщалось, что пострадало не более сотни человек, а потом начали фиксировать количество жертв. По данным независимых источников, количество погибших может достигать до 300 тысяч человек. Их точное количество подсчитать невозможно, так как многие люди утонули и пропали без вести. В прибрежных районах было объявлено ЧП, около миллиона людей остались без своих домов. В итоге землетрясение вошло в десятку самых разрушительных в истории.

Великое Аляскинское землетрясение, 1964 год

U.S. Army

Магнитуда землетрясения оценивалась в 8,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался в Аляскинском заливе и вызвал катастрофические последствия в виде обвалов и лавин в горах. Эти последствия сильно ударили по инфраструктуре Аляски — были завалены шоссе и железные дороги, поэтому у многих людей не было возможности передвигаться по стране. Землетрясение также вызвало сдвиг береговой линии. Примечательно, что даже некоторые дома, находившиеся в районе оползней, отодвинулись, но не пострадали и не были разрушены.