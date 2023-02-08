Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

На спектакле «Сказки Андерсена» в Московском театре иллюзии произойдут неожиданные превращения и исчезновения

Партнерский материал

Московский театр иллюзии представляет спектакль «Сказки Андерсена» 25 и 26 февраля на новой сцене.

На спектакле «Сказки Андерсена» в Московском театре иллюзии произойдут неожиданные превращения и исчезновения
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

В основу постановки положены несколько знаковых произведений великого датского писателя. Среди них - «Оле Лукойе», «Пастушка и трубочист», «Цветы маленькой Иды», «Оловянный солдатик» и др. Вместе с персонажами любимых детских сказок зрители побывают на волшебном балу цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и поразятся преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.

предоставлено пресс-службой

Каждая история будет чудесным образом возникать перед глазами публики прямо из таинственного зонтика Оле-Лукойе. Всякий раз, когда хранитель детских снов будет раскрывать свой волшебный зонтик, на сцене будет разворачиваться очередной сюжет. Каждая история будет подаваться с помощью выразительных средств иллюзионного жанра — видеоэффектов, сменяющихся декораций, ментальной магии, необычных трансформаций, неожиданных исчезновений и превращений.

предоставлено пресс-службой

Режиссёр — Евгения Белолипская, музыка — Денис Новиков, художник по костюмам и декорациям - Наталья Амирджанян. В ролях: Оле Лукойе — А. Ермак; Кукла Софи и Пастушка — Н. Гусакова; Трубочист — В. Таукчи ; Китайский болванчик — С. Юдин. С, Черт из табакерки — И Тюнин; Оловянный солдатик — Р. Надралиев; Балерина - Е. Бурлака. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта

Показы спектакля «Сказки Андерсена» пройдут:

25 февраля в 14.00;

26 февраля в 14.00.

Адрес театра: ул. Лазо, д.3

Билеты на сайте.

Места,Денис Новиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители