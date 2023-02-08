Необычная восковая фигура Рианны появилась в Нью-Йорке

В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке установили восковую фигуру певицы Рианны в наряде с отсылками к костюму папы Римского, в котором она появилась на Балу института костюма Met Gala в 2018 году. Об этом сообщает Billboard.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На то, чтобы в точности воспроизвести все детали костюма певицы с бала, темой которого была эстетика католической церкви и ее отражение в моде, у авторов фигуры ушло примерно шесть месяцев.

Оригинальный костюм Рианны был создан домом Maison Margiela. Он представлял собой расшитое жемчугом и бриллиантами мини-платье с такими же богато украшенными пальто и головным убором в форме папской митры, которые стали отсылкой к облачению главы Католической церкви.

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