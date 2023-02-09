«Строения Сатаны»: постройку каких зданий приписывали дьяволу

Даже в наше время вызывает восхищение величественная красота средневековых сооружений. В эпоху же, когда они строились, суеверное сознание иногда было не в силах принять тот факт, что подобное способны создать человеческие руки. Поэтому неудивительно, что в отдельных случаях возведение таких построек приписывалось самому дьяволу… К каким же объектам якобы приложил руку нечистый?

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Аббатство Мон-Сен-Мишель

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Аббатство это в наши дни считается шедевром готической архитектуры. Постройка была возведена в XII столетии на морской скале. Добраться туда можно было лишь во время отливов. Строительство связано со следующей легендой. Дьявол будто бы поспорил с архангелом Михаилом, кто из них выстроит более красивый храм. Тогда архангел выстроил храм такой прекрасный, что его тут же забрали на небо. Но люди так и не увидели постройку. Храм же, построенный Сатаной, был тоже очень красив, но украшениями ему служили фигуры чудищ и химер…

Кельнский собор

Кельнский собор был заложен в 1248 году при участии Альберта Великого (1193-1280). Хотя Альберт фон Больштедт (таково было настоящее его имя) официально считался теологом и схоластом, написал множество трудов по науке и богословию, он еще и, как многие просвещенные люди того времени, увлекался магией, алхимией и астрологией. В народе его считали чернокнижником и поговаривали, что выстроить собор в Кельне Альберту помог сам дьявол.

Нотр-Дам де Пари

Участвовал Сатана будто бы и в строительстве Собора Парижской Богоматери в XII веке. Там на знаменитой Галерее химер есть изображение, которое, по преданию, является «автопортретом» нечистого. Химера зовется «дьяволом-мыслителем». Правда, не стоит забывать о том факте, что химеры, в отличие от горгулий на фасаде собора, появились здесь лишь в XIX веке во время реставрации, по инициативе архитектора Виолле-ле-Дюка.

По поверью, приложил Сатана руку и к воротам собора. Решетка ворот представляет собой настоящее произведение искусства из кованого железа: переплетение ажурных листьев, фигурные замки… А легенда такова. Заказ на ковку ворот был поручен кузнецу по фамилии Бискорне. Но тот был не уверен в своем мастерстве и решил призвать на помощь дьявола… Тот помог.

Когда люди увидели этакую красоту, то буквально ахнули. Однако после того как в ворота врезали замки, оказалось, что их нельзя открыть. Хорошо, что кто-то догадался окропить металл святой водой.

Бискорне же кончил плохо. Вспоминая о совершенной сделке с дьяволом, он впал в депрессию и вскоре скончался от неизвестной болезни.

Шартрский собор

Легенда гласит, что Шартрский собор был выстроен на месте древнего святилища друидов. По слухам, фундамент постройки был заложен Сатаной. И доказательства «дьявольского» происхождения собора имелись.

Рассказывают, что одно время в храме хранилась статуэтка беременной женщины из черного дерева. Ее обнаружили в III столетии и долго считали изображением Богоматери. Однако в XVIII столетии историки пришли к выводу, что реликвия не имеет отношения к христианству: это изображение кельтской богини-праматери. В преданиях ее называют Черной Мадонной.

Мост в Борго-а-Моццано

Дьяволу часто приписывали строительство мостов, так как мост издавна и практически во всех культурах символизировал переход между физическим и потусторонним миром. Их так и называли - «чертовыми». Один из таких мостов якобы расположен в итальянском городке Борго-а-Моццано.

А дело, по преданию, было так. Жители городка решили строить мост через реку, но всякий раз тот обрушивался. Тогда горожане заключили сделку с дьяволом, предложив забрать душу первого живого существа, которое пройдет по мосту после того как строительство будет завершено.

Однако люди смогли перехитрить Сатану, специально запустив на мост бродячую собаку. Что с ней случилось, неизвестно, а Дьявольский мост стоит на своем месте уже тысячелетие…

Мост между Морисвиллом и Айсвиллом

Рассказывают, что стояли когда-то на берегах Пурпурной реки два города - Морисвилл и Айсвилл. Чтобы попасть из одного города в другой, нужно было переправляться на тот берег на пароме. Но как-то утром оказалось, что через реку проложен мост.

Как мост мог возникнуть за одну ночь? Сразу стало ясно, что без нечистого тут не обошлось. Поэтому горожане опасались ступать на мост первыми: а ну как случится беда? Животные же к мосту даже не хотели приближаться. Да тут еще священник из Айсвилла припомнил, что некогда было сделано такое пророчество: если в этом месте появится мост, с гор придет страшная напасть…Все же один подвыпивший житель Айсвилла вызвался первым пройти по мосту. Но бегом вернулся с полпути: так и не смог преодолеть страх… А на следующий день смельчака обнаружили мертвым.

После этого жители двух городов решили, что раз темные силы забрали жертву, то больше ничего плохого не произойдет. Но они забыли о старинном пророчестве. Вскоре все население Морисвилла и Айсвилла унесла чума. Никто не уцелел. И как только умер последний больной, мост через Пурпурную реку исчез.