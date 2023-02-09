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1 час назад

По «Аватару» Джеймса Кэмерона откроют большой аттракцион

Чемпионат.com

Глава Disney Боб Айгер объявил об открытии аттракциона по мотивам вселенной «Аватар» Джеймса Кэмерона. Первый большой аттракцион должен появиться в городе Анахайм, штат Калифорния, — там же расположен один из самых крупных Диснейлендов во всём мире.

По «Аватару» Джеймса Кэмерона откроют большой аттракцион
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Каким именно окажется аттракцион по мотивам Пандоры, пока неизвестно. Возможно, он будет напоминать стенд с «Аватаром» в Шанхае, где можно рассмотреть диких инопланетных животных и другие красоты вселенной Джеймса Кэмерона.

Открытие большого аттракциона по мотивам «Аватара» — вполне логичный шаг для Disney. «Путь воды» скоро станет третьим самым кассовым фильмом в истории, а в общем счёте две картины по вселенной собрали больше $ 5 млрд — это невероятный рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить.

DISNEY

Диснейленд по мотивам «Аватара» в Шанхае

DISNEY
Места,Боб Айгер,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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