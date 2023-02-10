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58 минут назад

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

Газета.Ruиещё 4

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал художника Архипа Куинджи украинским.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На подписи к картине Куинджи «Красный закат на Днепре» в строке о национальности художника указано, что он украинец.

Ранее Метрополитен-музей после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».

В описании картины отмечается, что «Русскими танцовщицами» произведение искусства называлось в книгах, которые посвящены творчеству Дега, вплоть до начала XXI века. Там подчеркивается, что ученые уверены в том, что костюмы на полотне на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, но подтверждения тому, что танцовщицы с Украины, нет.

Лондонская национальная галерея также переименовала картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы».

Места,Архип Куинджи,Эдгар Дега,
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