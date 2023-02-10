Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

На подписи к картине Куинджи «Красный закат на Днепре» в строке о национальности художника указано, что он украинец.

В описании картины отмечается, что «Русскими танцовщицами» произведение искусства называлось в книгах, которые посвящены творчеству Дега, вплоть до начала XXI века. Там подчеркивается, что ученые уверены в том, что костюмы на полотне на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, но подтверждения тому, что танцовщицы с Украины, нет.