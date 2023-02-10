Сколько в Москве памятников Пушкину и какова их судьба

В пятницу, 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта. Правда, вряд ли можно считать эту дату праздничной. Именно 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года Александр Сергеевич скончался после ранения, полученного на дуэли с Дантесом. Москва многое значила в жизни поэта. Здесь он родился и провел детство, здесь же познакомился с юной Натальей Гончаровой, своей будущей женой. В столице установлено множество памятников Пушкину. В день его памяти «Мослента» решила рассказать о самых известных из них.

Фото: Мослента Мослента

Пушкин над Тверской

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Адрес: Пушкинская площадь

Самый знаменитый памятник Александру Сергеевичу стоит на Пушкинской площади. Скульптор Александр Опекушин создал его в 70-х годах XIX века. Памятник был отлит из бронзы и первоначально установлен на Страстной площади (ныне - Пушкинская) в начале Тверского бульвара. Торжественное открытие состоялось 18 (6 по старому стилю) июня 1880 года.

Там он и простоял следующие 70 лет. В 1950 году было принято решение о реконструкции и переименовании Страстной площади как раз в Пушкинскую. И памятник решили перенести на другую сторону Тверской. Теперь он стоит на фоне Театра мюзикла в начале Страстного бульвара.

Пушкин из 90-х

Адрес: Спасопесковская площадь

Один из самых молодых столичных памятников поэту стоит на Спасопесковской площади неподалеку от Арбата. Но знает о нем не каждый. Скульптура скрыта в глубине переулков, так что стала одним из самых малоизвестных московских памятников Александру Сергеевичу.

Скульптор Юрий Динес создал его на средства австрийского историка Герхарда Ягшитца из Вены и одной из столичных компаний. Об этом гласит надпись на постаменте.

Памятник был открыт 29 сентября 1993 года. Он стал подарком городу от самого скульптора и его меценатов.

Александр Сергеевич и Наталья Николаевна на Арбате

Адрес: Старый Арбат, 46 строение 1

Еще моложе памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Арбате. Он был установлен в 1999 году напротив дома, где жила знаменитая пара. Авторами проекта стали скульпторы Александр и Игорь Бургановы, а также архитекторы Розанов и Шумов.

Скульптура показывает поэта и его супругу сразу после венчания. Они будто шагают вперед, держась за руки. Собственно, у приурочено открытие памятника было к 175-летию со дня свадьбы поэта и его супруги.

Обе фигуры отлиты из бронзы с большим портретным сходством и установлены на гранитный постамент.

Фонтан в честь Александра и Натальи

Адрес: площадь у Никитских ворот

На площади у Никитских ворот рядом с храмом Вознесения Господня или Большого Вознесения, как называют его москвичи, стоит один из самых необычных памятников Александру Пушкину и Наталье Гончаровой - фонтан-ротонда «Наталья и Александр».

Именно в храме Большое Вознесение в 1824 году поэт венчался со своей супругой. Фонтан посвящен их паре. Он был открыт 6 июня 1999 года в четь 200-летия поэта.

Фигуры Пушкина и Гончаровой созданы скульптором Михаилом Дроновым. Проект фонтана был создан архитекторами Михаилом Беловым и Максимом Харитоновым.

Среди москвичей бытует мнение, что воду из этого фонтана можно пить. Об этом можно прочитать на многочисленных сайтах и в Telegram-каналах. Но это вссе-таки одна из городских легенд.

Пушкин в Музеоне

Адрес: парк «Музеон»

Памятник Пушкину есть и а парке искусств «Музеон». Эту мраморную скульптуру создала скульптор Альдона Ненашева в 1987 году.

Пушкина на Бауманской

Адрес: Бауманская улица, 42

Один из самых необычных памятников Александру Сергеевичу в Москве - бюст поэта в сквере около школы №353, носящей его имя. Он был открыт 31 октября 1967 года.

Памятник выполнен из бронзы и установлен на высоком гранитном постаменте. Главная его особенность - скульптор изобразил Пушкина вихрастым подростком с живым, открытым лицом и легкой, беззаботной улыбкой.

Именно таким увидела поэта скульптор Екатерина Белашова.

Пушкин у читальни

Адрес: Спартаковская улица, 9

Стоит пройти от школы №353 в сторону Елоховского проезда, как поэт встретится с вами снова. Но будет он уже взрослым, одухотворенным человеком в самом расцвете сил.

Этот памятник установлен во дворе особняка XVIII века, в котором сейчас находится библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Причем работать она начинала под руководством одной из дочерей поэта - Марии Александровны Гартунг.

Пушкин в Зеленограде

Адрес: пересечение Солнечной улицы и Старокрюковского проезда

В 1999 году появился памятник Александру Сергеевичу и в Зеленограде. Это событие также было приурочено к 200-летию со дня рождения поэта.

Памятник появился на территории Пушкинского сквера, который к тому времени благоустроили, поставили новые фонари и скамейки.

В 2002 году в основание памятника был заложен сосуд, привезенный из Михайловского. Церемония заложения прошла при участие священнослужителя, совершившего молитву в честь раба Божьего Александра.

Пушкин в Бабушкинском

Адрес: Бабушкинский парк, главная аллея

В 1955 году рядом с главной аллеей Бабушкинского парка установили белокаменную статую Александра Сергеевича Пушкина. В то время здесь проходило одно из первых благоустройств, а сама территория только получила статус парка культуры и отдыха.

В 1960-е годы аллея, на которой стоял памятник поэту, вела к небольшому читальному залу. Там проводили литературные и творческие встречи.

Со временем материал, из которого была выполнена скульптура, начал разрушаться. Было принято решение заменить белокаменную статую на бронзовую. Она появилась в парке в сентябре 2022 года. Но после реставрации вернулся обратно и старый памятник. Теперь он стоит в Центре творчества и досуга.

Отдыхающий Пушкин

Адрес: усадебный сад музея Александра Сергеевича Пушкина, угол Пречистенки и Чертольского переулка

Раньше этот памятник стоял рядом с мастерской своего создателя, Александра Рукавишникова на Большой Молчановке. Но в 2021 году его решили перевести на территорию музея.

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Этот памятник был создан скульптором в конце 1990-х, как раз по случаю юбилея поэта. Творил Рукавишников для себя, а не для официальных церемоний. Вот и получился его Пушкин необычным, расслабленным и задумчивым. Скульптор изобразил его отдыхающим, со сведенными за головой руками и на диване.