Москвичи вспомнили о 15-часовых очередях в Пушкинском музее

О 15-часовых очередях в Пушкинском музее вспомнил один из авторов группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». В 1974 году в столицу привезли знаменитую картину «Джоконда» (она же «Мона Лиза») итальянского художника Леонардо да Винчи.

Фото: Мослента Мослента

«В Москве картина оказалась проездом из Японии. Тогда министр культуры СССР Екатерина Фурцева долго добивалась, чтобы у жителей города была возможность два месяца любоваться знаменитым шедевром», — поделился автор. Пост он подкрепил архивной фотографией с очередью перед картиной в Пушкинском музее.

Рассказчик отметил, что о безопасности картины в Москве хорошо позаботились — выделили страховку в 100 миллионов долларов и сделали пуленепробиваемый футляр.

«От 7 до 15 часов стояли москвичи в очереди, чтобы увидеть прекрасное», — заявил он.