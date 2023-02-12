Почему каждую весну китайский город окутывает неприятный запах

Китайский городок Донгянг каждую весну окутывает странный запах урины. И дело не в прорыве канализации, а в том, что местные массово готовят традиционный деликатес. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Каждую весну в городе Донгянг происходит нечто странное, по крайней мере, для незнакомых с местной культурой людей. Жители массово готовят традиционный деликатес под названием "яйца девственного мальчика". И по их мнению, такое блюдо способно предотвращать простуду, улучшать кровообращение и повышать жизненный тонус.

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История блюда уходит в глубину веков, когда люди были уверены в целительных свойствах мочи. В те времена яйца были единственным продуктом питания, доступным крестьянам и фермерам. Из-за холмистых и прибрежных ландшафтов региона сельское хозяйство на протяжении веков было основным продуктом культуры. Хотя рис был наиболее широко выращиваемой культурой, большинство крестьян также выращивали на своей земле собственных свиней и куриц. Это привело к тому, что яйца стали доступными для обычного человека, и, с добавлением предполагаемой пользы от мочи, популярность такого блюда возросла.

Особенно интересен процесс приготовления деликатеса. Сначала продавцы собирают ведра с мочой юных мальчиков (до 10 лет) в местных школах и домах. Некоторые продавцы доходят до того, что ждут с контейнерами в парках или общественных туалетах родителя, который готов позволить своему ребенку предложить мочу.

Эта жидкость используется торговцами, чтобы приготовить необычный бульон. Затем замачивают в них яйца и далее варят их. Затем их вынимают из скорлупы и снова варят в моче. По некоторым рецептам в маринад можно добавлять и разные травы. В готовом виде белки яиц приобретают бледно-золотистый оттенок, а желтки становятся зелеными.

На изготовление партии уходит целый день, а одно яйцо в городе продается примерно за 23 цента, что вдвое превышает цену обычного вареного яйца.

"Эти яйца очень ароматны. В нашей семье они есть на каждый прием пищи. В Дунъяне каждая семья любит их есть";