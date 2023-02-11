Самые дорогие и необычные особняки столицы

На этой неделе в Барвихе вновь выставили на продажу «космический» замок за 5 миллиардов рублей, построенный для супермодели Наоми Кэмпбелл. Эксперт по недвижимости Елена Расчетина рассказала, зачем строят такие дома.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Как правило, когда у человека есть деньги, чтобы построить супердорогое жилье, он действует по принципу, «пусть будет не хуже, чем у соседей, у друзей». Так условный миллионер доказывает свое превосходство — чистая психология. И многие из таких заказчиков придумывают проекты с очень сложным дизайном, какой-то нестандартной идеей в основе. Правда, потом, как показывает практика, продать такой дом очень сложно. Это надо найти покупателей, у которых бы совпадал вкус, требования к жилью, что практически нереально.

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Поэтому многие дома стоят на продаже годами. Важно, что за последний год спрос на элитные особняки упал на 80 процентов. Рынок сейчас практически стоит. Если продавец заинтересован в срочной продаже объекта, то он готов сильно снизить цену. Как это произошло с особняком, который был построен для Наоми Кэмпбелл. Его стоимость упала в два раза, а покупателей так и не нашлось. Элитное жилье и в обычные времена продавалось очень долго и покупалось очень сложно, поскольку это дорогостоящий и «штучный» товар. А теперь сделки с такой недвижимостью еще более усложнились. Хозяева таких объектов обращаются в агентства, владеющие определенными приемами и знанием методик продаж, — это аукционы и другие техники. Для покупателей сейчас — самое замечательное время. Если ранее особняк стоил 30 миллионов, то сейчас его можно купить миллионов за 25 и дешевле.

Также в более-менее выгодном положении сейчас те, кто собирается и продать, и купить, поскольку их интересуют не деньги, а приобретение нового объекта. Например, это памятники архитектуры, которые после 1990-х оказались в собственности у частных владельцев.

Самый дорогой в России

На Рублевке за 12 миллиардов рублей продаются хоромы. Особняк переплюнул все дома в стране. Собственник — фигурант списка «Форбс» Зияд Манасир (состояние 2,8 миллиарда долларов). Площадь трехэтажного дворца — 7 тысяч «квадратов». Ремонт и убранство — в классическом и европейском стилях. Хозяева не пожалели средств на мрамор, красное дерево, хрусталь и натуральные камни

Дом-НЛО для «черной пантеры»

Самый дорогой особняк в истории Рублевки построил миллиардер Владислав Доронин для своей экс-возлюбленной, модели Наоми Кэмпбелл. Спрятана чудо-конструкция, напоминающая космодром, в сосновом бору в окрестностях подмосковной Барвихи. Роман миллиардера закончился вот уже как несколько лет назад, а он все никак не может продать этот дом. Сначала его цена была 10 миллиардов рублей (построил его Доронин за 9), потом упала до 6, сейчас дом и вовсе отдают за 5,4 миллиарда. Но покупатели все еще не торопятся

Многострадальный дом-яйцо

4-этажный особняк-бочонок продается по адрес: улица Машкова, 1/11. Произведение архитектора Сергея Ткаченко создано в 2000–2002 годах и является примером лужковского стиля в архитектуре. За уникальный объект хотят выручить более 500 миллионов рублей. В доме есть мансарда, подземный гараж, автономная котельная. Правда, желающих купить необычный дом за два десятка лет так и не нашлось.

Дворец за 4,7 миллиарда

По адресу: Кривоарбатский переулок, 4, продаются чертоги почти за 5 миллиардов рублей (полгода назад хозяева хотели за них 5,7 миллиарда). Здание площадью 3715 квадратных метров похоже на неоклассическое, но построено в 2015 году по проекту французского архитектора Доминика Эртенберже. Внутри отделки нет, зато есть винтовая лестница и купол. Продавец объекта — миллиардер Михаил Шелков, совладелец компании по производству изделий из сплавов.

Дом купца Луки Беляева

На востоке Москвы, на Электрозаводской улице, продается двухэтажный особнячок купца Луки Беляева 1900 года постройки. Цена 350 миллионов рублей. В продаже домик «болтается» уже третий год. Для придания более товарного вида в прошлом году здание полностью отреставрировали, обновив все коммуникации.

Замок с яблоневым садом

В Мытищах за 1,3 миллиарда рублей выставлен замок 1996 года, площадью более тысячи «квадратов». Продавцы сообщают: на участке 30 соток, кроме основного здания, есть двухэтажная жилая постройка в 200 квадратов и кирпичный гараж с кухней-столовой и жилой комнатой. Кроме того, в усадьбе имеются яблоневый сад и фонтан.

Особняк на Малой Никитской, 25

Стоит 919 990 000 рублей. Двухэтажный домишко 1816 года в неоклассическом стиле, с цокольным этажом и мансардой. Дубовый паркет, шелковые обои — все почти «как было». В XIX веке самый известный владелец особняка — князь Виктор Васильчиков, участник обороны Севастополя в Русско-турецкой войне 1853–1856 годов

Со всеми коммуникациями

На Остоженке, 24, продается особняк купца Лыжина, построенный в XIX веке по проекту Льва Кекушева. Ломят за «старину» 4,1 миллиарда рублей. Из нового в доме — спа-зона с баней и бассейном. И прилагается домик для охраны.

Николина гора

В поселке Сосновый Бор на Николиной горе продается трехэтажный коттедж площадью 1700 «квадратов». Главная изюминка — большой бассейн в помещении с панорамными окнами. При этом весь остальной ремонт продавцы предлагают будущему покупателю произвести самостоятельно. Цена — миллиард рублей.

И вилла, и шале