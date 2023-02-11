Самые дорогие и необычные особняки столицы

На этой неделе в Барвихе вновь выставили на продажу «космический» замок за 5 миллиардов рублей, построенный для супермодели Наоми Кэмпбелл. Эксперт по недвижимости Елена Расчетина рассказала, зачем строят такие дома.
— Как правило, когда у человека есть деньги, чтобы построить супердорогое жилье, он действует по принципу, «пусть будет не хуже, чем у соседей, у друзей». Так условный миллионер доказывает свое превосходство — чистая психология. И многие из таких заказчиков придумывают проекты с очень сложным дизайном, какой-то нестандартной идеей в основе. Правда, потом, как показывает практика, продать такой дом очень сложно. Это надо найти покупателей, у которых бы совпадал вкус, требования к жилью, что практически нереально.
Поэтому многие дома стоят на продаже годами. Важно, что за последний год спрос на элитные особняки упал на 80 процентов. Рынок сейчас практически стоит. Если продавец заинтересован в срочной продаже объекта, то он готов сильно снизить цену. Как это произошло с особняком, который был построен для Наоми Кэмпбелл. Его стоимость упала в два раза, а покупателей так и не нашлось. Элитное жилье и в обычные времена продавалось очень долго и покупалось очень сложно, поскольку это дорогостоящий и «штучный» товар. А теперь сделки с такой недвижимостью еще более усложнились. Хозяева таких объектов обращаются в агентства, владеющие определенными приемами и знанием методик продаж, — это аукционы и другие техники. Для покупателей сейчас — самое замечательное время. Если ранее особняк стоил 30 миллионов, то сейчас его можно купить миллионов за 25 и дешевле.
Также в более-менее выгодном положении сейчас те, кто собирается и продать, и купить, поскольку их интересуют не деньги, а приобретение нового объекта. Например, это памятники архитектуры, которые после 1990-х оказались в собственности у частных владельцев.
На Рублевке за 12 миллиардов рублей продаются хоромы. Особняк переплюнул все дома в стране. Собственник — фигурант списка «Форбс» Зияд Манасир (состояние 2,8 миллиарда долларов). Площадь трехэтажного дворца — 7 тысяч «квадратов». Ремонт и убранство — в классическом и европейском стилях. Хозяева не пожалели средств на мрамор, красное дерево, хрусталь и натуральные камни
Самый дорогой особняк в истории Рублевки построил миллиардер Владислав Доронин для своей экс-возлюбленной, модели Наоми Кэмпбелл. Спрятана чудо-конструкция, напоминающая космодром, в сосновом бору в окрестностях подмосковной Барвихи. Роман миллиардера закончился вот уже как несколько лет назад, а он все никак не может продать этот дом. Сначала его цена была 10 миллиардов рублей (построил его Доронин за 9), потом упала до 6, сейчас дом и вовсе отдают за 5,4 миллиарда. Но покупатели все еще не торопятся
4-этажный особняк-бочонок продается по адрес: улица Машкова, 1/11. Произведение архитектора Сергея Ткаченко создано в 2000–2002 годах и является примером лужковского стиля в архитектуре. За уникальный объект хотят выручить более 500 миллионов рублей. В доме есть мансарда, подземный гараж, автономная котельная. Правда, желающих купить необычный дом за два десятка лет так и не нашлось.
По адресу: Кривоарбатский переулок, 4, продаются чертоги почти за 5 миллиардов рублей (полгода назад хозяева хотели за них 5,7 миллиарда). Здание площадью 3715 квадратных метров похоже на неоклассическое, но построено в 2015 году по проекту французского архитектора Доминика Эртенберже. Внутри отделки нет, зато есть винтовая лестница и купол. Продавец объекта — миллиардер Михаил Шелков, совладелец компании по производству изделий из сплавов.
На востоке Москвы, на Электрозаводской улице, продается двухэтажный особнячок купца Луки Беляева 1900 года постройки. Цена 350 миллионов рублей. В продаже домик «болтается» уже третий год. Для придания более товарного вида в прошлом году здание полностью отреставрировали, обновив все коммуникации.
В Мытищах за 1,3 миллиарда рублей выставлен замок 1996 года, площадью более тысячи «квадратов». Продавцы сообщают: на участке 30 соток, кроме основного здания, есть двухэтажная жилая постройка в 200 квадратов и кирпичный гараж с кухней-столовой и жилой комнатой. Кроме того, в усадьбе имеются яблоневый сад и фонтан.
Стоит 919 990 000 рублей. Двухэтажный домишко 1816 года в неоклассическом стиле, с цокольным этажом и мансардой. Дубовый паркет, шелковые обои — все почти «как было». В XIX веке самый известный владелец особняка — князь Виктор Васильчиков, участник обороны Севастополя в Русско-турецкой войне 1853–1856 годов
На Остоженке, 24, продается особняк купца Лыжина, построенный в XIX веке по проекту Льва Кекушева. Ломят за «старину» 4,1 миллиарда рублей. Из нового в доме — спа-зона с баней и бассейном. И прилагается домик для охраны.
В поселке Сосновый Бор на Николиной горе продается трехэтажный коттедж площадью 1700 «квадратов». Главная изюминка — большой бассейн в помещении с панорамными окнами. При этом весь остальной ремонт продавцы предлагают будущему покупателю произвести самостоятельно. Цена — миллиард рублей.
В поселке Красные Горки, в 20 километрах от МКАД, продается трехэтажный дом площадью 1832 «квадрата»: на участке в 159 соток расположены вилла, шале, дом для персонала и искусственное озеро. Стоимость — 1,1 миллиарда рублей. Фасад украшен мозаичными панно. Внутри дома восемь спален и пять санузлов.