Музею-заповеднику «Коломенское» исполнилось 100 лет

Музей-заповедник «Коломенское» в Москве празднует 100-летний юбилей. В честь этого события посетителей в течение всего года ждет целая серия мероприятий, сообщают «Вести».

Фото: Мир24 Мир24

Село Коломенское было резиденцией русских царей с 1640 года. 10 февраля 1923 года на его территории был создан музей-заповедник русского деревянного зодчества.

Истории музея посвящена выставка «10 дней из жизни музея-заповедника «Коломенское». Всего запланировано 39 выставок, основной из которых станет «Коломенское. Шедевры коллекции». На ней будут представлены лучшие экспонаты из фондов музея, охватывающие период от эпохи неолита до наших дней.

С потеплением для посетителей парка откроются тематические экскурсии «Знакомьтесь: Коломенское», «Коломенское: как все начиналось» и «Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается».