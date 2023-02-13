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1 час назад

Опубликована история самого большого московского дворца

Мослента

Историю Екатерининского дворца в Лефортово опубликовали в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Это самый большой дворец в столице.

Опубликована история самого большого московского дворца
Фото: МослентаМослента

«Строить его начали в 1770-х годах на фундаменте старого дворца (императорского Анненгофа. — Примеч. "Мосленты"). Проект для этой постройки разрабатывал зодчий Антонио Ринальди», — рассказал автор поста.

В 1782 году проект возглавил архитектор Джакомо Кваренги, он занимался отделкой фасадов и внутренних интерьеров. При нем работа была завершена и сдана. Во время войны 1812 года дворец был разрушен, но в 1823-м восстановлен под контролем генерал-майора Петра Ушакова.

«В 1825-1828 годах архитектору Осипу Бове пришлось перестраивать дворец, так как на тот момент он находился в военном ведомстве, и в нем нужно было разместить кадетский корпус», — отметил рассказчик.

В 2022-м году дворец планировали выставить на аукцион со стартовой ценой более 2,5 миллиарда рублей. Но этого так и не произошло.

«Сейчас дворец разрушен. Посмотрите на него — слезы потекут. Колонны, львы — дурно сделается», — заявила одна из подписчиц интернет-сообщества. Другая с ней категорически не согласилась, отметив, что с определенных ракурсов здание выглядит неплохо.

Ранее была опубликована история крепостного театра в московской усадьбе «Люблино». Он был открыт в 1806 году состоятельным горожанином, купцом и меценатом, владельцем усадьбы Николаем Дурасовым.

Места,Осип Бове,
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