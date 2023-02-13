Стало известно о самых дорогих исторических зданиях в Москве

О самых дорогих продающихся в Москве исторических зданиях стало известно «Мосленте». Стоимость каждого из них превышает миллиард рублей.

Фото: Мослента Мослента

За 1 355 124 000 рублей можно приобрести здание первого общежития Московского императорского университета на Большой Грузинской. Открыли его в 1899 году, и предназначалось оно в основном для состоятельных студентов. Здесь жили многие будущие выдающиеся деятели культуры и науки, в их числе философ Павел Флоренский и филолог Алексей Лосев. Общежитием здание пробыло недолго — в годы революции здесь находился госпиталь, который в 1919 году посетил государственный деятель Владимир Ленин. Позже здесь размещались различные учреждения и жилые помещения. Сегодня это административно-офисное здание.

За 1,04 миллиарда рублей выставлен на продажу Доходный дом Романова на пересечении Тверского бульвара и Малой Бронной. В этом старинном здании до прошлого года находился институт информационных технологий «Ростеха» — Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления. В последние годы институт занимался разработкой специализированного программного обеспечения операционных систем специального назначения семейства «Рассвет» и «Заря», созданных для использования в Вооруженных силах РФ, а также робототехники для нужд Минобороны. В январе 2022 года ЦНИИ ЭИСУ был признан банкротом. Сумма требований кредиторов составила около 5 миллиардов рублей. С тех пор здание продается, за это время его цена успела снизиться на треть.