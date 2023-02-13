Как празднуют День всех влюбленных в разных странах

В середине февраля почти во всем мире отмечают День святого Валентина. Европа и Соединенные Штаты празднуют его по одному сценарию, а, например, в Японии, Китае, Канаде, Мексике и Перу сложились особенные традиции. Подробнее о том, как проводят День всех влюбленных жители этих стран, – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

14 февраля в Японии

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Пока в других точках мира накануне Дня святого Валентина мужчины в спешке бегают по магазинам в поиске подарков и свежих цветов, в Японии сильный пол отдыхает и морально готовится к обилию знаков внимания от своих половинок. Да, именно женщины в этой стране высказывают свои чувства 14 февраля.

Главный подарок, который получают абсолютно все мужчины в праздник, – шоколад. Это лакомство, по мнению японцев, является метафорой сладкой любви – лучшим способом показать свои чувства.

А вот спустя месяц внимание уже переключается на женщин. 14 марта наступает Белый день, и сильный пол благодарит своих половинок за то, что они рядом. Основным подарком в этот день также является шоколад, но не темный или молочный, а белый – символ нежности. Еще женщины могут получить в качестве презента печенье и зефир.

День святого Валентина в Китае

В Китае праздник стал популярным среди молодых людей совсем недавно в связи с модой на все «заморское».

В День влюбленных новоиспеченные пары задаривают друг друга подарками, причем так, чтобы об этом знала вся страна – «бомбят» соцсети. Также молодежь ходит в кино, устраивает вечеринки, а более серьезные пары женятся.

14 февраля улицы, рестораны и другие общественные места всех мегаполисов республики украшены сердечками и ангелами. Во многих заведениях парам предоставляют большие скидки, кинотеатры дарят бесплатные билеты.

Но День святого Валентина распространен лишь среди молодежи, потому что у китайцев есть свой традиционный день влюбленных. Он называется Цисицзе и отмечается по лунному календарю на седьмой день седьмого месяца.

Праздник в Канаде

В целом 14 февраля канадцы празднуют так же, как и американские соседи. Но у этой страны есть одна фишка – женщины в День влюбленных делают предложение руки и сердца холостякам.

Если мужчина отвечает положительно, в Канаде принято отмечать это событие очень шумно. А если избранник отказывает, ему грозит штраф. Мера может стороной обойти лишь занятых или женатых представителей сильного пола.

День любви и дружбы в Мексике

Мексиканцы считают День святого Валентина не столько романтичным праздником, сколько днем признания дружбы и теплых чувств между близкими. Именно поэтому он носит немного другое название.

В День любви и дружбы люди дарят товарищам, подругам и родным небольшие подарки, в основном тематические сувениры. А влюбленные радуют друг друга розами, сладостями и воздушными шариками.

Часто мужчины заказывают для своих половинок серенады в исполнении ансамблей мариачи, либо же поют самостоятельно под аккомпанемент музыкантов.

Февральский карнавал в Перу

Ежегодно в феврале в Перу начинаются карнавальные шествия длиною в 15 суток. И День влюбленных как раз выпадает на эти празднования.

14-го числа перуанцы проводят массовые свадьбы для всех желающих соединиться узами брака. Жители дарят друг другу цветы, в основном орхидеи – национальное растение страны, украшают ими абсолютно все.

В России День святого Валентина не отмечается официально. Люди празднуют его по желанию, в основном следуя западным традициям.