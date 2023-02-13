Названы подмосковные деревни с романтичными названиями

Приближается День святого Валентина. В нашей стране к нему относятся скептически, но повсюду уже витает дух соответствующего настроения - магазины устраивают акции для парочек, пользователи пишут о любви в соцсетях, порталы постят подборки тематических фильмов. А пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья предложила попутешествовать по региону и сделать оригинальные фото со знаками населенных пунктов, которые называются вполне романтично.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Так, влюбленным из столичного региона рекомендуется посетить Поцелуево (Егорьевск), Любятино или Милованье (Волоколамск). Сделать предложение своей половинке можно в Сватово (Одинцово) или в Караваево (Богородский). Уже состоявшимся супругам посоветовали съездить в Женаткино (Наро-Фоминск) или Мужево (Клин).