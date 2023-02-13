Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
18 минут назад

Названы подмосковные деревни с романтичными названиями

Вести Подмосковья

Приближается День святого Валентина. В нашей стране к нему относятся скептически, но повсюду уже витает дух соответствующего настроения - магазины устраивают акции для парочек, пользователи пишут о любви в соцсетях, порталы постят подборки тематических фильмов. А пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья предложила попутешествовать по региону и сделать оригинальные фото со знаками населенных пунктов, которые называются вполне романтично.

Названы подмосковные деревни с романтичными названиями
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Так, влюбленным из столичного региона рекомендуется посетить Поцелуево (Егорьевск), Любятино или Милованье (Волоколамск). Сделать предложение своей половинке можно в Сватово (Одинцово) или в Караваево (Богородский). Уже состоявшимся супругам посоветовали съездить в Женаткино (Наро-Фоминск) или Мужево (Клин).

«Вести Подмосковья» продолжают тему развития семейных отношений. Многие современные влюбленные привыкли красноречиво выражаться в стиле «Люблю тебя до Луны и обратно». До Луны добраться вряд ли получится, а вот попасть на Марс в Подмосковье вполне реально. В Рузском округе расположена деревня с таким названием. Так что парочки могут сфотографироваться еще и с таким знаком населенного пункта, показав подписчикам, что любовь уносит их в космос.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители