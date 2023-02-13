Как провести 14 февраля одиночкам

С чем ассоциируется День святого Валентина? Розовый цвет, валентинки, букеты с 1000 и 1 розой и шоколадными конфетами в форме сердца. 14 февраля считается праздником для влюбленных пар, которые с радостью готовы провести еще один день полный романтики и страсти, но мало кто знает, что этот день можно провести с пользой и удовольствием, даже если ты одинок и совсем не хочешь сидеть в ожидании своего Валентина.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Москва может многое предложить одиночкам, начиная от спокойных вечеров с бокалом игристого, заканчивая громкими тусовками незнакомцев.

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Любите слушать музыку?

Ценители интересной подачи и звучания могут сходить на концерт в преддверии праздника: 10 февраля пройдет “Антология неоклассики” от Nella Musica Ensemble. Главная фишка мероприятия — мультимедийность. Гости смогут насладиться не только любимыми композициями в новом исполнении, но и удивительной светомузыкой. Знатоки киновселенной услышат знаменитые саундтреки и по-настоящему погрузятся в любимые фильмы. В зале будут звучать композиции из “Интерстеллара” и “Звездных войн” и других значимых произведений. Помимо шоу-программы на мероприятии всегда можно познакомиться с единомышленниками и узнать много нового из мира искусства.

Ура! Вечеринка!

Еще один вариант хорошо провести время: повеселиться можно на вечеринке Vaselines Day в Nebar, которая будет проходить с 14 по 18 февраля. Импровизированная “будка поцелуев” на баре, как в старых добрых американских мелодрамах. И главной фишкой вечера будет виртуальный загс, где посетители не только смогут узаконить свои “барные” отношения, но и закончить старые, если вдруг кто-то совершил глобальную ошибку и пришел не один. В самом центре Москвы на Пятницкой 66 скучать не придется! Вас ждут танцы, новые люди и куча ярких эмоций. Тем более, вечеринка — это отличное место, чтобы познакомиться с кем-то и, возможно, найти свою любовь на всю жизнь или одну ночь, ночные тусовки идеально подойдут для данной цели.

Ожившие картины

Хотите чего-то захватывающего? Тогда экспозиция «Леонардо Да Винчи. Тайна гения» и «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» точно для вас. Виртуальная реальность погрузит вас в мир искусства в формате 3D, можно будет не только потрогать, но и поучаствовать в создании картин. Зрители узнают не только историю художника и то, что о нем говорили современники, но и важные моменты из личной жизни, которые так или иначе повлияли на создание произведений. Перед погружением посетителям предложат выбрать, какую композицию хотелось бы увидеть и затем направляют в определенный зал, где представлены сразу два проекта, что позволяет охватить разные эпохи и направления в искусстве. Выставки можно посетить вплоть до 5 марта и полностью погрузиться в мир искусства.

Представь себя художником!

А можно не только смотреть на картины, но и самому их создавать. Представить себя великим художником просто благодаря мастер-классу “В мастерской Пикассо”. Вы научитесь работать в технике линогравюры, которую очень любил и использовал художник в каждом своем произведении. Сначала посетителям предложат задать основное направление рисунку, выбрав стиль, сюжет или эпоху, после чего начнется самый интересный этап — гравировка доски и перенос сюжета на линолеум при помощи штихелей. Мастера на встрече покажут и расскажут секреты печати оттисков на старинном прессе. Полученный шедевр можно унести с собой и наслаждаться искусством уже из дома!

Захотелось сладенького?

Некому порадовать вас упаковкой шоколадных конфет “Мерси”? Можете сделать их сами на мастер-классе “Изготовление шоколадных конфет”. Помимо того, что вы изготовите конфеты с вашим собственным и уникальным дизайном, вы узнаете много нового об истории шоколада, традиционных рецептах и различиях его изготовления в разных странах, что просто не может не захватывать дух преданных сладкоежек.