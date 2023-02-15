Дикие и необузданные – «OTYKEN» едут покорять столицы

Впервые в Москве и Санкт-Петербурге выступит сибирская фолк-поп-группа «OTYKEN»: 10 марта 2023 в «Известия Hall», Москва и 11 марта 2023 в клубе «SOUND», Санкт-Петербург.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«OTYKEN» — это новый феномен в мире этники! Необычный женский состав умело соединяет популярные ритмы фолка, R&B, рока, фанка, этно-рейва в традициях Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Сибирские аборигены поют на своих родных языках — хакасском, чулымском и русском.

Мистическое горловое пение, специальный стихийный вокал, очаровательные звуки варгана, хомыса, моринхура, кожаных барабанов, дивные танцы в шкурах зверей, с бивнями мамонтов и клыками волков, поглотят в первобытный перформанс и доставят к диким зарослям сибирской тайги.

Коллектив стремительно набирает популярность в интернете по всему миру. За свое недолгое существование они стали участниками космической программы «The Lunar Codex» от SpaceX и NASA, проекта «Global Spin» от музыкальной академии «Grammy». Песни группы высоко оценены известным рок-музыкантом Игги Попом, нидерландскими музыкальными продюсерами и диджеями Jaydee, Armin van Buuren. Треки «OTYKEN» транслируются на радио в Северной и Южной Америке, в Европе, Японии, Индонезии, Австралии, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube и еще больше в TikTok (более 2 млн. подписчиков), где каждый ролик в TikTok становится источником вирусных челленджей.

«OTYKEN» создают на сцене настоящее этническое фьюжн-шоу. Их выступления - это уникальная возможность погрузиться в иную эпоху и услышать диких девчонок вживую. Этой весной сибирские музыканты впервые дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге, на которых исполнят такие песни (ставшие уже хитами), как «Legend», «Kykakacha», «Genesis», «Storm», «My Wing», а также композиции из будущего альбома. Релиз пластинки намечен на февраль 2023 года.

На концертах группа впервые опробует новый для себя формат «Meet&Greet». Все гости, которые приобретут билет категории «Meet&Greet»:

зайдут на площадку одними из первых;

получат специальную сувенирную продукцию с автографом;

смогут пообщаться и сделать фотографии с музыкантами.

Количество билетов данной категории ограничено. Обратите внимание, что билет категории «Meet&Greet» не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

Сила и магия музыки «OTYKEN» исцеляет тело и душу, может погрузить вас в транс. Приходите и убедитесь в этом сами:

10 марта 2023 – «Известия Hall», Москва.