Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
59 минут назад

Дикие и необузданные – «OTYKEN» едут покорять столицы!

Партнерский материал

Впервые в Москве и Санкт-Петербурге выступит сибирская фолк-поп-группа «OTYKEN»: 10 марта 2023 в «Известия Hall», Москва и 11 марта 2023 в клубе «SOUND», Санкт-Петербург.

Дикие и необузданные – «OTYKEN» едут покорять столицы
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«OTYKEN» — это новый феномен в мире этники! Необычный женский состав умело соединяет популярные ритмы фолка, R&B, рока, фанка, этно-рейва в традициях Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Сибирские аборигены поют на своих родных языках — хакасском, чулымском и русском.

Мистическое горловое пение, специальный стихийный вокал, очаровательные звуки варгана, хомыса, моринхура, кожаных барабанов, дивные танцы в шкурах зверей, с бивнями мамонтов и клыками волков, поглотят в первобытный перформанс и доставят к диким зарослям сибирской тайги.

Коллектив стремительно набирает популярность в интернете по всему миру. За свое недолгое существование они стали участниками космической программы «The Lunar Codex» от SpaceX и NASA, проекта «Global Spin» от музыкальной академии «Grammy». Песни группы высоко оценены известным рок-музыкантом Игги Попом, нидерландскими музыкальными продюсерами и диджеями Jaydee, Armin van Buuren. Треки «OTYKEN» транслируются на радио в Северной и Южной Америке, в Европе, Японии, Индонезии, Австралии, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube и еще больше в TikTok (более 2 млн. подписчиков), где каждый ролик в TikTok становится источником вирусных челленджей.

«OTYKEN» создают на сцене настоящее этническое фьюжн-шоу. Их выступления - это уникальная возможность погрузиться в иную эпоху и услышать диких девчонок вживую. Этой весной сибирские музыканты впервые дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге, на которых исполнят такие песни (ставшие уже хитами), как «Legend», «Kykakacha», «Genesis», «Storm», «My Wing», а также композиции из будущего альбома. Релиз пластинки намечен на февраль 2023 года.

На концертах группа впервые опробует новый для себя формат «Meet&Greet». Все гости, которые приобретут билет категории «Meet&Greet»:

  • зайдут на площадку одними из первых;
  • получат специальную сувенирную продукцию с автографом;
  • смогут пообщаться и сделать фотографии с музыкантами.

Количество билетов данной категории ограничено. Обратите внимание, что билет категории «Meet&Greet» не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

Сила и магия музыки «OTYKEN» исцеляет тело и душу, может погрузить вас в транс. Приходите и убедитесь в этом сами:

10 марта 2023 – «Известия Hall», Москва.

11 марта 2023 – клуб «SOUND», Санкт-Петербург.

Больше информации.

Места,Армин Ван Бюрен,SpaceX,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители