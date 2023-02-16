«Похоже на зависимость»: лагеря для взрослых сравнивают с сектой

Пандемия коронавируса перевернула рынок труда, позволив россиянам работать из любой точки мира. Хотя ковид отступил и уже можно возвращаться в офисы, многие вошли во вкус и предпочитают удаленно выполнять свои обязанности с тропических пляжей и горнолыжных курортов.

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Однако, переехав в другую страну, туристы сталкиваются с проблемами: вокруг никого из знакомых, надо самостоятельно налаживать быт.

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В такой ситуации все большую популярность набирают лагеря для удаленщиков.

Так, люди, называющие себя цифровыми кочевниками, выбирают необычную локацию и съезжаются, чтобы сменить обстановку, пожить вместе, обмениваясь творческими идеями и опытом. Что это такое и почему жизнь в таких лагерях вызывает зависимость, разбиралась «Лента.ру».

Отдых с ноутбуком в руках

В последнее время в сети стало появляться все больше роликов с рекламой лагерей для удаленщиков. Как правило, на них показана стильная вилла с бассейном и гигантским садом, в гостиной отдыхают, смеются и общаются молодые загорелые парни и девушки в возрасте от 25 до 35 лет. На следующих кадрах они занимаются спортом, купаются, знакомятся с местными достопримечательностями.

Сначала кажется, что это реклама одного из популярных реалити-шоу о жизни на райском острове. Но в оставшейся части ролика они не выпускают из рук ноутбуки, слушают лекции, делают презентации. «Смени обстановку, приезжай в лагерь для удаленщиков», — призывает закадровый голос в конце.

Первый лагерь для удаленщиков — «Станция. Смена» — появился в 2017 году. Его основали Никита Куимов и Анастасия Климова-Куимова. Активно путешествуя по всему миру и при этом работая, они решили, что таким же «цифровым кочевникам» нужно место для совместного проживания и работы в компании единомышленников.

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Вдохновившись идеей американского фестиваля Burning Man, куда съезжаются те, кто стремится самовыражаться, не вредя при этом окружающим, они решили создать нечто подобное. Первый заезд лагеря для взрослых прошел на Шри-Ланке.

Также есть «Деревня РД2» на Бали, «Деревня для фрилансеров на Мадейре». В настоящее время места для совместного проживания удаленщиков появились на Сицилии, в Болгарии, Марокко, Испании, Перу, Португалии, Франции и во многих других странах.

Пионервожатый на вилле

В лагерь для удаленщиков обычно приезжают все, кто может работать дистанционно: аналитики, айтишники, программисты, маркетологи, предприниматели, дизайнеры, психологи, учителя иностранных языков и многие другие. Однако есть и те, кто обычно привязан к офису, но хочет заняться своим проектом. Тогда они берут отпуск на несколько недель и тоже едут составить компанию удаленщикам и фрилансерам.

Идея лагеря — собрать десять-двенадцать молодых людей, чтобы они могли днем работать, вечером коротать время, общаясь друг с другом, слушая лекции и презентации проектов, а в выходные — путешествовали по интересным местам, которые находятся в округе.

«Человек сидит, например, в Санкт-Петербурге, в четырех стенах, за окном все серо и уныло, до отпуска еще далеко, общения никакого, на улицу не выйти. Тогда он решает все изменить — жить на вилле и при этом работать. Вокруг него появляется постоянный движ, люди, с которыми можно подружиться, много солнца, серфинг. Можно объездить все окрестности, сходить на воркшопы — то есть классно развлекаться, но при этом еще и работать», — поделилась одна из участниц, посетившая лагерь «Станция. Смена» на Бали.

Заезд обычно длится две недели, в новогодние каникулы — три недели.

Бодибилдер Георгий также ездил в лагерь для удаленщиков на Бали и пробыл там четыре недели — две смены подряд. «Основная идея лагеря — знакомства, общение и времяпрепровождение в компании разных людей, у которых можно научиться чему-то новому и научить их. Одна из основных концепций смены — дарение в широком смысле слова», — уточнил он.

По его словам, справиться с бытовыми проблемами, следовать расписанию и подружиться им помогает так называемый фасилитатор — человек, который до этого также несколько смен прожил в лагере для удаленщиков и прошел необходимый тренинг.

«Это типа пионервожатого, который будет модерировать жизнь удаленщиков на вилле», — рассказывает цифровой кочевник Мила.

Фасилитатор помогает уладить разные проблемы, знает все о доме, а также следит за тем, чтобы атмосфера была экологичной, — Зарина Кужакова.

«Не все понимают этот формат»

Чтобы попасть в такой лагерь для взрослых, недостаточно просто купить билет и прилететь в курортную страну. Сначала необходимо заполнить анкету и пройти собеседование. Организаторы лично знакомятся с каждым и тщательно отбирают участников со схожими интересами и ценностями.

«Многих отсекают. Порой люди не понимают, что это за формат. Они считают, что это путешествие, в котором их будут развлекать. Или это просто возможность приехать в другую страну, поработать в красивом доме. Тогда им надо ехать не в лагерь для удаленщиков, а снять виллу в хорошем месте и работать оттуда», — считает маркетолог Вика.

Параллельно организаторы подыскивают для удаленщиков удобное жилье с просторной общей кухней, хорошим интернетом, комнатами на одного-двух человек, а также большим количеством рабочих мест и общих зон, чтобы люди могли как можно больше пересекаться. На некоторых виллах есть даже тренажерный зал и бассейн.

Как рассказала психолог Юлия Лемешова, не раз отдыхавшая в лагере для удаленщиков, организаторы в последнее время решили снимать жилье в местах, удаленных от центра и туристических мест.

«Они выбирают не самые раскрученные локации, чтобы у людей была мотивация не по городу гулять, а больше находиться внутри и общаться друг с другом», — пояснила она.

Пройдя собеседование, будущие жители виллы получают всю необходимую информацию, оплачивают билеты на самолет и проживание в доме. Потом для них создают чат, в котором участники знакомятся и зачастую договариваются вместе добираться на виллу.

Стоимость проживания в хорошем доме с питанием начинается от 70 тысяч рублей, отдельно необходимо заплатить за билеты на самолет. Еда в стоимость также не включена, на питание удаленщики скидываются сами.

Распорядок дня в лагере

Заселение обычно проходит в воскресенье. С понедельника начинается рабочая неделя. По словам участников, дни пролетают довольно быстро, поскольку всегда есть четкое расписание. Утро начинается со спорта, при этом будет ли это йога, бег, танцы или фитнес зависит от самих участников. После — завтрак. Каждый день выбирают пару человек, которые готовят еду. Они придумывают, чем всех накормить и закупают продукты.

Дальше день строится в зависимости от того, где поселились удаленщики и какая у них разница по времени с Москвой. Если они находятся в Азии и рабочий день начинается позже, то основные мероприятия переносят на утро.

«Админы могут провести какой-нибудь мастер-класс, который помогает людям больше узнать друг о друге. Или сами ребята устраивают дегустацию вина, или воркшопы, например, как не злиться, как правильно питаться, показывают телесные практики и многое другое. Кто-то рассказывает про работу, делится достижениями или опытом. Потом начинается рабочий день», — рассказывает одна из участниц.

Обедать удаленщики предпочитают по отдельности — из-за работы сложно собраться всем вместе. Зато вечером — ужин за общим столом и дальнейшее общение. Они слушают лекции о личном брендинге, стартапах или венчурных инвестициях, делятся опытом, как писать тексты или блоги, научиться монтировать ролики.

Много времени уделяется психологическим практикам: участников просят представить себе, чего они достигнут через две недели. Многие решают осуществить цели, которые в обычной жизни постоянно откладывали. Например, начать рано вставать, с утра заниматься спортом или читать.

Вечером удаленщики рассказывают, как прошел их день, особое внимание уделяя эмоциям, которые они пережили.

Это важно, чтобы люди, которые живут вместе, понимали, что происходит на душе у соседа, как ему помочь. Это хороший способ сблизиться, даже просто слушая человека. Это помогает незнакомцам стать в конце смены товарищами, — Мила, цифровой кочевник.

Многие приезжают без обратного билета и, подружившись в лагере, договариваются путешествовать вместе. «Поездка в лагерь — это хороший способ найти нужных людей», — пояснила она.

С ней согласна психолог Юлия Лемешова. «Это классный инструмент для иммиграции или хорошая возможность провести отпуск вместе, потому что у тебя уже есть открытые люди, с которыми будет комфортно и легко проводить время», — подытожила она.

Особая возможность получше узнать тех, с кем они живут, у удаленщиков представляется в выходные, когда не нужно работать

«У администраторов в субботу и воскресенье — выходной, группа сама решает, чем заниматься. Мы на Бали поехали в кафе, расположенное около водопада, погуляли по храму, а потом отправились в баню. Один из ребят прошел онлайн-курс банщиков и привез с собой веники. Он провел нам воркшоп по парению, мы очень круто повеселились, купались в огромном бассейне с цветами. На следующий день поехали на дайвинг. То, чем будут заниматься участники заезда, полностью зависит от них самих», — уточняет Мила.

«Комьюнити единомышленников без токсичных людей»

Один из лозунгов лагеря для взрослых — «Комьюнити единомышленников без токсичных людей». Организаторы стараются объединить людей из одной сферы деятельности и отсеять тех, кто мог бы испортить пребывание в лагере. Но конфликтов, как и в любом коллективе, порой не избежать, рассказывает Юлия Лемешова.

«Только это скорее исключение, в основном люди начинают дружить, порой завязываются романы, было какое-то количеств свадеб, недавно у одних ребят даже ребенок родился», — описывает события участница.

По словам бодибилдера Георгия, за месяц пребывания в лагере он ни разу не пересекся с кем-нибудь токсичным.

«Были люди с разными мнениями и позициями, но это нормально, поскольку мы все разные», — пояснил он.

Однако со сложностями в подобных лагерях удаленщики все-таки сталкиваются. Первая возникает на третий-четвертый день после заселения. Многие признаются, что вначале все кажется интересным: новое место, люди, всевозможные мероприятия, возникает ощущение, что они в отпуске. Однако потом подступает рабочая рутина, программа кажется перенасыщенной. Например, необходимо подготовить презентацию о себе, на создание которой уходит несколько рабочих часов. Помимо этого, возникают и бытовые проблемы, справляться с которыми помогают организаторы.

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Но даже с их помощью жизнь в лагере для взрослых не так беззаботна, как может показаться на первый взгляд. Не стоит ожидать, что все будет организовано за самих постояльцев, удаленщикам придется поддерживать общий комфорт, готовить, жить в большой компании людей, учитывая их вкусы и интересы.

Порой появляются проблемы с выстраиванием границ, тайм-менеджментом, также непросто много общаться и при этом успевать хорошо работать. «Организаторы сразу предупреждают, что не надо брать на время поездки сложные проекты, не стоит сильно нагружать себя на работе, потому что тогда жители виллы будут очень сильно уставать и у них не хватит энергии для участия в разных мероприятиях», — пояснила айтишница Зарина Кужакова, также отдыхавшая в подобном лагере.

Жизнь после лагеря

Тем не менее, несмотря на такие сложности, многие удаленщики, которые провели в лагере для взрослых одну смену, через некоторое время возвращаются туда вновь.

«Мне нравится слово "секта", оно забавное и что-то отражает. На смене много разных странных практик — йога, медитации, необычные практики с едой, со стороны может показаться, что люди тут странные. Но это все добровольно, никакой обязаловки. После пребывания в лагере возникает привязанность, хочется туда вернуться и снова почувствовать себя хорошо», — говорит Георгий.

С ним соглашается и удаленщица Зарина.