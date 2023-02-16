Назван самый дорогой город в США для одиноких людей

«У жизни в одиночестве есть свои преимущества — вам не приходится делить ванную комнату, у вас всегда есть право посмотреть телевизор, а грязная посуда может скапливаться до тех пор, до каких вы хотите. И никто вас не будет осуждать, но за эту свободу приходится платить», — отметили эксперты компании.