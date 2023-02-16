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1 час назад

Назван самый дорогой город в США для одиноких людей

Lenta.ruиещё 1

Среди городов США Нью-Йорк назвали самым дорогим для тех людей, которые арендуют квартиру в одиночестве. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование риелторской компании Zillow.

Назван самый дорогой город в США для одиноких людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики пришли к выводу, что в Нью-Йорке те, кто живут одни, в среднем платят в год за жилье на 19,5 тысячи долларов больше, чем пары. Вторую строчку рейтинга занял Сан-Франциско, где в качестве налога за проживанием одному придется заплатить 14,1 тысячи долларов. Топ-3 списка занял Сан-Хосе с показателем в 12,4 тысячи долларов.

Ниже в списке расположились Сан-Диего и Бостон, где налоги достигли 11,7 тысячи долларов и 11,5 тысячи долларов соответственно.

«У жизни в одиночестве есть свои преимущества — вам не приходится делить ванную комнату, у вас всегда есть право посмотреть телевизор, а грязная посуда может скапливаться до тех пор, до каких вы хотите. И никто вас не будет осуждать, но за эту свободу приходится платить», — отметили эксперты компании.

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