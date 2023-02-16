Мероприятия на Масленицу 2023: программа масленичных гуляний

В 2023 году масленичная неделя будет с 20 по 26 февраля, но основные мероприятия на масленицу, как и всегда, пройдут в выходные дни. Массовые гуляния, дегустация блинов, хороводы, сожжение чучела зимы – в Москве для жителей и гостей приготовили целую программу.

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«Рамблер» рассказывает, где и какие мероприятия пройдут, чтобы можно было спланировать интересные и насыщенные впечатлениями выходные.

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Ставший традиционным фестиваль «Московская Масленица» начнется заранее: уже 17 февраля на улицах города появятся фестивальные площадки, всего их будет около 20, но самые крупные и неизменно популярные – на Тверской площади и площади Революции. Здесь можно будет попробовать блины, приготовленные по традиционным рецептам из разных уголков России, посетить мастер-классы по гончарному и столярному делу, а также по декоративно-прикладному искусству, научиться художественной росписи и лозоплетению, познакомиться с основами ткачества и, конечно же, попробовать самому испечь лучший в мире блин.

Парк имени Горького

Еще одна популярная площадка – парк имени Горького. Здесь выбор блинов будет невероятным: более 50 видов, включая мордовские пачаты, дальневосточные и удмуртские табани, блины по-донецки. Посетители парка смогут поучаствовать в развлекательных программах и мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и поводить хороводы вокруг чучела зимы.

Музей-усадьба «Кусково»

Экскурсии «Кусковская Масленица – 2023» уже начали и продлятся до 5 марта, посетителям расскажут, как проводили праздник в XVIII веке, предложат поучаствовать перетягивании каната, скачках на игрушечных лошадках, хороводах и даже разрешат поиграть на народных музыкальных инструментах А главный праздник в усадьбе графа Петра Шереметева состоится в масленичные выходные.

Московская усадьба Деда Мороза

Масленичные гуляния в Московской усадьбе Деда Мороза пройдут 18 по 26 февраля. Гостей встретят Зима, которая проведет экскурсию по теремам и расскажет о масленичных традициях, и Весна, которая предложит поучаствовать в уличных забавах: танцах, блинном тест-драйве и гадании с помощью перетягивания каната.

Измайловский кремль

В Измайловском кремле будет организовано путешествие по Масленичной неделе и проводы зимы для детей. Тем, кто решит в нем участвовать, Иван Царевич и другие герои сказок расскажут о том, что принято делать каждый масленичный день и как провожали зиму. А кроме того, для гостей приготовили театрализованные представления, активные игры, розыгрыши призов, мастер-классы и вкусные угощения, а также шоу ходулистов-гигантов, файер-шоу и сжигание чучела зимы.

Музей-заповедник «Коломенское»

В Коломенском с Масленицей попрощаются 26 февраля. Для гостей здесь приготовили театрализованную анимационную программу с хороводами и сожжением чучела. Также можно поучаствовать в уличных играх и состязаниях.

ВДНХ