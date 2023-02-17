В Бразилии стартовал всемирно известный карнавал

В пятницу, 17 февраля, в Бразилии начался всемирно известный карнавал – с помощью огней, технологий, скульптур и смелых хореографических номеров карнавальные празднества поднимут настроение местным жителям и туристам.
В настоящее время сертанежу является самым известным музыкальным стилем в большинстве штатов (особенно в Сан-Паулу, Минас-Жерайсе, Гоясе, Паране и Мату-Гросу-ду-Сул). Самба по-прежнему очень популярна в Рио-де-Жанейро, где проходит самый знаковый фестиваль южноамериканской страны.
Карнавальная атмосфера захватила так называемый Город чудес с начала месяца, но в эту пятницу веселье начинается официально.
На улицах стартуют красочные шествия под музыку – группы людей в нарядных костюмах задают тон предстоящим дням. Появляются первые «блоки» (blocos – праздничные группы, выстроенные прямоугольником), «корсары» (corsos – праздничные группы, стилизованные под пиратов), а также парады украшенных автомобилей.
По меньшей мере 21 такая демонстрация будет проходить по улицам города в течение пятницы. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.
Парад 12 школ самбы так называемой Специальной группы (в числе 100 запланированных на этот год) считается крупнейшим в мире зрелищем под открытым небом и главной достопримечательностью карнавала в Рио.
Тысячи участников на фигурных декоративных платформах под зажигательную музыку исполнят свои номера: у академий будет около 70 минут, чтобы очаровать жюри и публику на самбодроме Маркес-де-Сапукай – вытянутой на 700 метров главной площади с трибунами по обеим сторонам.
По оценкам властей, примерно пять миллионов человек будут наслаждаться праздником в Рио.
По данным Министерства туризма, по всей стране в празднике примут участие около 46 миллионов человек, включая иностранных туристов. Ожидается, что будет собрано около 1,558 миллиарда долларов США.
Исследование, проведенное Бразильской ассоциацией гостиничного бизнеса, показывает, что заполняемость мест в гостиничной сети страны во время карнавала должна быть высокой, особенно в штатах, где традиционно проводятся праздничные мероприятия.
На юго-востоке, в Рио, ожидается заполняемость гостиниц на уровне 85 процентов, а в дни развлечений ожидается достижение уровня, близкого к 100 процентам.
Историки отмечают, что карнавал был завезен в Бразилию португальскими колонизаторами в XVI–XVII веках. Карнавал является аналогом португальской Масленицы, сопровождающейся песнями, танцами, массовым обливанием водой. Начиная с ХХ века его популярность способствовала появлению самбы – музыкального стиля, танца, на который оказала сильное влияние африканская культура, и парада ее школ – мероприятия, которое в итоге стало официальным при поддержке правительства.
Наряду с помпезными подиумами на самбодромах укрепился еще один карнавал, собравший на улицах по всей стране миллионы людей, танцующих в своей особой манере.
Бразильский карнавал – это впечатляющее зрелище, важнейшее ежегодное событие. О самых интересных фактах об этом масштабном мероприятии вы узнаете в нашем материале.