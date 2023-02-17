В Бразилии стартовал всемирно известный карнавал

В пятницу, 17 февраля, в Бразилии начался всемирно известный карнавал – с помощью огней, технологий, скульптур и смелых хореографических номеров карнавальные празднества поднимут настроение местным жителям и туристам.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

В настоящее время сертанежу является самым известным музыкальным стилем в большинстве штатов (особенно в Сан-Паулу, Минас-Жерайсе, Гоясе, Паране и Мату-Гросу-ду-Сул). Самба по-прежнему очень популярна в Рио-де-Жанейро, где проходит самый знаковый фестиваль южноамериканской страны.

Видео дня

Карнавальная атмосфера захватила так называемый Город чудес с начала месяца, но в эту пятницу веселье начинается официально.

На улицах стартуют красочные шествия под музыку – группы людей в нарядных костюмах задают тон предстоящим дням. Появляются первые «блоки» (blocos – праздничные группы, выстроенные прямоугольником), «корсары» (corsos – праздничные группы, стилизованные под пиратов), а также парады украшенных автомобилей.

По меньшей мере 21 такая демонстрация будет проходить по улицам города в течение пятницы. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

Парад 12 школ самбы так называемой Специальной группы (в числе 100 запланированных на этот год) считается крупнейшим в мире зрелищем под открытым небом и главной достопримечательностью карнавала в Рио.

Тысячи участников на фигурных декоративных платформах под зажигательную музыку исполнят свои номера: у академий будет около 70 минут, чтобы очаровать жюри и публику на самбодроме Маркес-де-Сапукай – вытянутой на 700 метров главной площади с трибунами по обеим сторонам.

По оценкам властей, примерно пять миллионов человек будут наслаждаться праздником в Рио.

По данным Министерства туризма, по всей стране в празднике примут участие около 46 миллионов человек, включая иностранных туристов. Ожидается, что будет собрано около 1,558 миллиарда долларов США.

Исследование, проведенное Бразильской ассоциацией гостиничного бизнеса, показывает, что заполняемость мест в гостиничной сети страны во время карнавала должна быть высокой, особенно в штатах, где традиционно проводятся праздничные мероприятия.

На юго-востоке, в Рио, ожидается заполняемость гостиниц на уровне 85 процентов, а в дни развлечений ожидается достижение уровня, близкого к 100 процентам.

Историки отмечают, что карнавал был завезен в Бразилию португальскими колонизаторами в XVI–XVII веках. Карнавал является аналогом португальской Масленицы, сопровождающейся песнями, танцами, массовым обливанием водой. Начиная с ХХ века его популярность способствовала появлению самбы – музыкального стиля, танца, на который оказала сильное влияние африканская культура, и парада ее школ – мероприятия, которое в итоге стало официальным при поддержке правительства.

Наряду с помпезными подиумами на самбодромах укрепился еще один карнавал, собравший на улицах по всей стране миллионы людей, танцующих в своей особой манере.