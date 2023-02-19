Каких редких пернатых можно увидеть в Московском зоопарке

19 февраля профессиональный праздник отмечают российские орнитологи. Это люди, чья работа связана с изучением жизни птиц и сохранением их популяции.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В Московском зоопарке обитает около двух с половиной тысяч особей пернатых 330 видов. Они прибыли сюда со всего мира. Многие из птиц занесены в Международную Красную книгу, так как находятся на грани исчезновения. Специалисты делают все для их комфортного содержания и получения потомства в неволе. Сегодня успешный опыт Московского зоопарка активно перенимают как российские, так и зарубежные зоологические организации.

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Высоко сидят, далеко глядят

Величественные белоплечие орланы, представители семейства ястребиных, живут на старой территории зоопарка, а также в центре воспроизводства редких видов, расположенном под Волоколамском. У этих птиц бело-бурое оперение, выразительный ярко-желтый клюв и такого же цвета лапы. Размах крыльев взрослой особи может превышать два с половиной метра, а масса тела достигать девяти с половиной килограммов. На сегодняшний день в дикой природе живет около пяти тысяч этих птиц.

Добиться размножения белоплечих орланов в неволе крайне непросто. Столичным специалистам удалось это сделать первыми в мире в 1987 году. Орнитологи разрабатывали оптимальные способы размещения гнездовья, подбирали варианты гнездового материала, подходящие корма.

Информация о белоплечих орланах из разных зоологических организаций содержится в Европейской племенной книге. Ее заполняет ведущий методист методического отдела Московского зоопарка Любовь Курилович. Она также является координатором международной программы сохранения этих птиц в искусственных условиях и в природе.

Весной прошлого года у белоплечих орланов в центре воспроизводства редких видов произошло пополнение: вылупилось двое птенцов. Когда они немного подросли, орнитологи определили, что это самец и самка. Всего в коллекции Московского зоопарка 14 этих пернатых.

Белоплечие орланы в нашем зоопарке живут в павильоне “Скала хищных птиц”. Мы обеспечили им максимально естественные условия — вольер открыт небу и осадкам, гнездовая полка расположена на скале под укрытием. Помимо прочего, на территории есть бассейн. В течение дня орланы, как и другие хищные птицы, в основном сидят, чистят перья или едят. В их рацион входят крысы, перепелки, горбуша, кета и карп. В рамках международной программы по сохранению белоплечих орланов мы не только управляем искусственной популяцией, стараясь поддерживать в ней максимальное генетическое разнообразие, но и совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова стараемся сделать все от нас зависящее для восстановления этого вида в природе. Любовь Курилович ведущий методист методического отдела Московского зоопарка

Яркая внешность и непростой характер

Красные и розовые фламинго — одни из тех обитателей столичного зоосада, на которых сложно не обратить внимание. Посетители восхищаются их ярким оперением и грациозной походкой. Однако эти удивительные птицы совсем не такие тихие и безмятежные, какими кажутся на первый взгляд.

Весной, когда фламинго переезжают из теплых внутренних помещений в уличный вольер, у них начинается период ухаживаний. Пытаясь произвести впечатление на своих пернатых подруг, самцы устраивают брачные танцы и издают призывные звуки. А позже пара строит гнездо из глины, куда самка откладывает яйца. И здесь начинается самое сложное. Если одной из птиц приглянется чужое гнездо, она может занять его, выкинув оттуда чье-то невылупившееся потомство. Поэтому зоологам важно вовремя изъять яйца фламинго и поместить их в инкубатор. Чтобы пропажу не заметили, в гнездо кладут муляж. И только перед появлением птенцов на свет яйца возвращают родителям. Благодаря таким хитростям в прошлом году в Московском зоопарке стало на одного розового и двух красных фламинго больше. Основу рациона этих птиц составляют мелкие ракообразные.

Наши фламинго едят дважды в день: ранним утром они получают порцию специализированного комбикорма, гаммаруса (крошечных сушеных рачков) и живого мотыля. В дневное время им дают смесь атлантической сельди с кальмарами, креветками, гаммарусом, а также комбикорм с каротином. Преимущественно именно каротин отвечает за интенсивность окраски фламинго, хотя красный пигмент есть и в креветках, и в гаммарусе. Появляются на свет птенцы с серо-белым пушком, и только с годами они приобретают яркое оперение. Гаянэ Пилоян ведущий зоолог отдела «Орнитология»

Таинственные ночные охотники

Соседи фламинго в зоопарке — длиннохвостые неясыти из семейства совиных. Их второе название — уральские, поскольку именно на территории этого региона их впервые обнаружили орнитологи. Тело у птиц серо-охристого цвета с бурыми вкраплениями, а на продолговатом хвосте выделяются темные полосы. Размах крыльев превышает один метр.

По словам специалистов, эти птицы отличаются скрытным характером и ведут в основном ночной образ жизни. Это ловкие и стремительные охотники. В природе их добычей становятся мелкие грызуны, птицы, лягушки, ящерицы и жуки. Узнать неясытей в лесу можно по протяжным высоким ухающим звукам.

Пернатые образуют многолетние пары и обзаводятся потомством в конце зимы — начале весны. Самка высиживает яйца около 30 дней, и когда малыши достигают возраста двух месяцев, они выбираются из гнезда. Для Московского зоопарка большим событием стало появление на свет двух птенцов длиннохвостых неясытей в феврале прошлого года. До этого на протяжении 10 лет орнитологи пытались создать максимально комфортные условия для размножения птиц, например родительскую пару переселяли в другие вольеры, вешали для укрытия разные домики-дуплянки.