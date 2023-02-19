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3 часа назад

Москвичи назвали адрес памятника с намеком на любовный треугольник

Мослента

Адрес памятника с намеком на любовный треугольник назвали в Дептрансе Москвы. Речь идет про центральную подстанцию Т-3 столичного метрополитена, которая находится на Большой Никитской улице, 7/10.

Москвичи назвали адрес памятника с намеком на любовный треугольник
Фото: МослентаМослента

«Колонны в нишах, затейливые эркеры, большие окна — особенности постконтруктивизма и ар-деко. Барельефы подстанции стали особенно популярны. На одном из них в образах строителей метро заметили поэта Владимира Маяковского, писателей Осипа и Лилю Брик», — говорится в сообщении.

Барельеф находится в нижней части пилонов, обрамляющих фасад, с правой стороны здания: один метростроевец левой рукой держит черенок какого-то орудия, а правую поднимает высоко вверх. Позади него еще две скульптуры, мужская и женская. Существует легенда, будто в образе строителей изображен знаменитый любовный треугольник 1920-х годов: Маяковский и чета Брик.

Ранее москвичи определили «самую сказочную» станцию метро.

Места,Лиля Брик,Осип Брик,
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