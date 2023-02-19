Москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту

Отсутствие моста на улице Кузнецкий Мост в центре столицы объяснили в Telegram-канале «История Москвы».

Фото: Мослента Мослента

По данным администраторов канала, на этой улице в XV веке функционировало металлургическое предприятие: здесь был Пушечный двор. Местные кузнецы проживали неподалеку, в Кузнецкой слободе на берегу реки Неглинки. Тогда через водоем построили мост и дали ему имя Кузнецкий. Соответственно, именно в честь этой переправы назвали и улицу.

Спустя несколько веков Неглинку убрали под землю в каменную трубу, а название улицы сохранилось до сих пор.