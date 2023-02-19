В Москве нашли «памятник геморрою»

«Чем же памятник не угодил народу? Вроде бы и одет он традиционно, и черты лица не искажены, и скульптор известный… Все дело в позе, в которой изображен писатель. Непонятно, то ли автор хочет встать, то ли, наоборот, собирается сесть. В народе эту скульптуру прозвали "памятник геморрою"», — поделился рассказчик.