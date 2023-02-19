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32 минуты назад

В Москве нашли «памятник геморрою»

Мослента

О найденном в столице «памятнике геморрою» рассказал один из авторов группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи заявили, что у монумента есть и другие необычные названия.

В Москве нашли «памятник геморрою»
Фото: МослентаМослента

«В Москве много памятников, которые не вызывают общественного одобрения. В эту компанию попал и памятник (писателю) Федору Михайловичу Достоевскому», — сообщил автор публикации.

По его словам, расположенная у дома 3/5 по Воздвиженке работа скульптора Александра Рукавишникова появилась на столичной улице в 1997 году.

«Чем же памятник не угодил народу? Вроде бы и одет он традиционно, и черты лица не искажены, и скульптор известный… Все дело в позе, в которой изображен писатель. Непонятно, то ли автор хочет встать, то ли, наоборот, собирается сесть. В народе эту скульптуру прозвали "памятник геморрою"», — поделился рассказчик.

Подписчики интернет-сообщества отреагировали на пост по-разному.

«Федор Михайлович про скульптура свой роман "Идиот" написал — как знал, что так и будет», «Реально странно выглядит… Кошмар перфекциониста», «На днях подходил к нему. Сидит спокойно, чего вам не нравится?» — написали они.

Один из юзеров рассказал, что слышал и другие «народные» названия монумента — «На приеме у проктолога» и «Памятник паралитику».

Места,Александр Рукавишников,Федор Достоевский,
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