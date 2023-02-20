«LA’Театр» выпускает драму-мюзикл «Он. Она»

17 и 18 марта 2023 года в обновленном театральном пространстве «LA’Театра» состоится премьера спектакля «Он. Она» Дмитрия Волкова.

Фото: «LA’Театр» «LA’Театр»

«Он. Она» – это стильная и современная любовная история, рассказанная через мелодичные песни, написанные актером театра и кино, солистом мюзиклов Станиславом Беляевым и исполненные в дуэте с актрисой, солисткой мюзиклов, певицей, лауреатом конкурса «Новая волна» Галиной Безрук. Жанр спектакля определяется режиссером как драма-мюзикл: зрителей ждет не просто музыкально оформленная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств, серьезных философских рассуждений и подлинного актерского проживания на сцене.

Лаконичная и функциональная сценография спектакля разработана художником театра и кино Марией Мелешко, работающей в МХТ им. А. П. Чехова и успешно сотрудничающей с Театром Наций, Театром им. Вахтангова, театром «Мастерская Петра Фоменко» и др. Вся музыка, написанная Станиславом Беляевым и аранжированная Дмитрием Волковым, будет исполнена вживую – специально для проекта режиссер постановки собрал команду молодых и талантливых музыкантов.

Он. Она. Две жизни. Одна любовь. Любовь-идеал, о которой не говорят вслух. Любовь-реальность, от которой не убежишь. Возможно ли будущее без любви и можно ли спрятаться от ее прошлого? Куда приводят недосказанные разговоры и есть ли границы у разлуки? «Он. Она» – это полуторачасовое путешествие по тайникам чужих душ, которое никого не оставит равнодушным.

Романтическая история, полная меланхоличного юмора, пронзительной лирики и светлой ностальгии, многим покажется знакомой, ведь эта история – о каждом из нас.