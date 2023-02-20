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44 минуты назад

«LA’Театр» выпускает драму-мюзикл «Он. Она» в постановке Дмитрия Волкова

Партнерский материал

17 и 18 марта 2023 года в обновленном театральном пространстве «LA’Театра» состоится премьера спектакля «Он. Она» Дмитрия Волкова.

«LA’Театр» выпускает драму-мюзикл «Он. Она»
Фото: «LA’Театр»«LA’Театр»

«Он. Она» – это стильная и современная любовная история, рассказанная через мелодичные песни, написанные актером театра и кино, солистом мюзиклов Станиславом Беляевым и исполненные в дуэте с актрисой, солисткой мюзиклов, певицей, лауреатом конкурса «Новая волна» Галиной Безрук. Жанр спектакля определяется режиссером как драма-мюзикл: зрителей ждет не просто музыкально оформленная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств, серьезных философских рассуждений и подлинного актерского проживания на сцене.

Лаконичная и функциональная сценография спектакля разработана художником театра и кино Марией Мелешко, работающей в МХТ им. А. П. Чехова и успешно сотрудничающей с Театром Наций, Театром им. Вахтангова, театром «Мастерская Петра Фоменко» и др. Вся музыка, написанная Станиславом Беляевым и аранжированная Дмитрием Волковым, будет исполнена вживую – специально для проекта режиссер постановки собрал команду молодых и талантливых музыкантов.

Он. Она. Две жизни. Одна любовь. Любовь-идеал, о которой не говорят вслух. Любовь-реальность, от которой не убежишь. Возможно ли будущее без любви и можно ли спрятаться от ее прошлого? Куда приводят недосказанные разговоры и есть ли границы у разлуки? «Он. Она» – это полуторачасовое путешествие по тайникам чужих душ, которое никого не оставит равнодушным.

Романтическая история, полная меланхоличного юмора, пронзительной лирики и светлой ностальгии, многим покажется знакомой, ведь эта история – о каждом из нас.

Дмитрий Волков – актер, режиссер, композитор и музыкант, продолжатель известной актерской династии Волковых. Закончил Высшее театральное училище им. Бориса Щукина (курс Евгения Князева), где сейчас преподает по специальности «мастерство актера». Долгое время работал в «Ленкоме», также играл в Московском театре мюзикла и театре «А.Р.Т.О.» (Актерское Режиссерское Театральное Общество). Как композитор и аранжировщик сотрудничал с Академическим театром им. Вахтангова, «Электротеатром Станиславский», Драматическим театром им. Ермоловой, Лабораторией Дмитрия Крымова, Baryshnikov Arts Center и другими творческими коллективами. Лауреат премии «Триумф».

«LA’ Театр» – это независимый театр, основанный в 2002 году знаменитым режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким. Основное кредо театра – создавать достойные театральные проекты, рассчитанные на думающего зрителя. В спектаклях театра задействованы лучшие актеры страны, чьи имена – олицетворение мастерства высшей пробы. Среди них – Евгений Дятлов, Андрей Ильин, Валентин Смирнитский, Владимир Стеклов, Елена Сафонова, Дмитрий Дюжев, Юлия Меньшова, Роза Хайруллина, Станислав Любшин, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц, Ольга Волкова, Нелли Уварова, Ольга Прокофьева и многие другие. С театром сотрудничают такие режиссёры, как Татьяна Ахрамкова, Андрей Житинкин, Сергей Виноградов, Ольга Анохина, а также известные российские художники и сценографы. Основатель театра Вадим Дубровицкий подчеркивает, что «LA’Театр» — это содружество свободных художников, которых объединяют общие взгляды на искусство.

Официальный сайт «La’Театра».

Репертуар театра.

Места,Татьяна Ахрамкова,Татьяна Казючиц,Ольга Анохина,Андрей Житинкин,Роза Хайруллина,Станислав Беляев,Елена Сафонова,Алексей Вертков,Дмитрий Крымов,Станислав Любшин,Валентин Смирнитский,Евгений Дятлов,Ольга Прокофьева,Галина Безрук,Нелли Уварова,Евгений Князев,Андрей Ильин,Сергей Виноградов,Ольга Волкова,Дмитрий Волков,Дмитрий Дюжев,Владимир Стеклов,Юлия Меньшова,
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