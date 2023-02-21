В Венеции обмелели каналы

Венецианские гондольеры почти остались без работы. Уровень воды в каналах города опустился настолько низко, что лодки просто уже не могут передвигаться по ним. Ситуация крайне необычная, поскольку главной проблемой Венеции являются наводнения.

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Как отмечает Il Gazzettino, в понедельник, 20 февраля, уровень воды опустился на 70 сантиметров ниже обычного уровня. Ряд каналов обмелел, где-то даже обнажилось илистое дно. Стали видны фундаменты домов и дворцов на Большом канале - самом глубоком в Венеции.

Как отмечают эксперты, к такому положению дел привел ряд факторов.

"Мы находимся в ситуации дефицита воды, которая нарастала с зимы 2020-2021 годов", - заявил эксперт по климату Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR, слова которого приводит Corriere della Sera.

В июле прошлого года Италия столкнулась с сильнейшей за 70 лет засухой, в ряде районов было объявлено чрезвычайное положение. Последствия ощущаются до сих пор. Река По, самая длинная в стране, имеет на 61 процент меньше воды, чем обычно в это время года. По мнению Паски, чтобы восстановить прежний уровень воды, необходимо, чтобы дожди шли на протяжении 50 дней.

Кроме засухи свое влияние на нынешнюю ситуацию в Венеции оказал антициклон, который охватил значительную часть Европы. Кроме того, того часть воды задерживает барьер, который был создан для борьбы с наводнениями.