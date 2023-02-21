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51 минуту назад

VEGAS провел «Бал супергероев» в честь открытия фитнес-клуба «ЖАРА Фит»

Партнерский материал

20 февраля в VEGAS Крокус Сити состоялось торжественное открытие нового модного фитнес-клуба Эмина Агаларова «ЖАРА Фит» с бесплатным концертом известных артистов.

VEGAS провел «Бал супергероев» в честь открытия фитнес-клуба «ЖАРА Фит»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В 19:00 гости собрались на 5-м этаже VEGAS, где Эмин Агаларов провел экскурсию по новому проекту — фитнес-клубу «ЖАРА Фит».

Это первый в России эко-клуб – модный, экологичный и технологичный фитнес-проект площадью 3800 кв. м.

«В наших планах развития – сделать фитнес доступным для самых разных сегментов аудитории. Запуск фитнес-клубов новой сети планируется по франчайзингу в городах России, а также в столице Азербайджана, городе Баку», – отметил Эмин Агаларов.

В 20:00 пространство Times Square VEGAS заполнилось многочисленными зрителями – начался концерт, посвященный открытию фитнес-клуба, в котором приняли участие популярные звезды: Люся Чеботина, Ольга Серябкина, DJ GROOVE, Виктория Дайнеко, Влад Соколовский, Согдиана, DINO MC & ISTOKIYA, Маша Вебер, Ева Власова, ASAMMUELL и Маша Шейх. Зрители приняли участие в розыгрыше клубных карт «ЖАРА Фит», а с 22:00 мероприятие продолжилось серией бесплатных мастер-классов по фитнесу от международных и российских фитнес-презентеров и семичасовым фитнес-марафоном в клубе «ЖАРА Фит».

Мероприятие посетили: Эмин Агаларов, Брендон Стоун, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Влад Топалов, GUMA, Агата Муцениеце, Влад Соколовский, Виктория Дайнеко, Согдиана, Маша Шейх, ASAMMUELL, DINO MC, ISTOKIYA, Артем Пиндюра, Ильшат Шабаев, Дмитрий Яшанькин, Милана Стар, Ева Власова, Маша Вебер, Эмма М, Helen Yes, Настя Негода, Konfuz, Chris Yank, DJ GROOVE и многие другие.

«ЖАРА Фит» — первый проект новой сети фитнес-клубов Эмина Агаларова, рассчитанной на средний и бизнес-сегмент. Эко-клуб оснащен уникальными тренажерами, которые сами вырабатывают энергию и питают себя, помогая заботиться об окружающей среде. Делая акцент на экологичность, «ЖАРА Фит» отказывается от бумаги и пластика, используя инновационные решения и технологичное оборудование. В клубе работают суперпрофессиональные тренеры, прошедшие обучение от топ-тренеров Crocus Fitness.

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