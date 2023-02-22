Куда сходить с детьми в выходные в Москве

Праздничные выходные в феврале по случаю Дня защитника Отечества продлятся четыре дня. И это отличное время для того, чтобы посетить какое-нибудь культурное событие в Москве вместе с детьми. Театры, музеи, концерты – «МИР 24» подобрал как тематические, так и просто яркие и запоминающиеся события.

Фото: Мир24 Мир24

МУЗЕИ

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В поисках приключений и просто развлечений советуем заглянуть в Дом Великана. Оказывается, он живет в самом центре Москвы – на Старом Арбате. В этом музее можно запросто спрятаться в духовке, залезть в банку сгущенки, полежать в раковине или посидеть на тюбике зубной пасты, «постираться» в машинке или оказаться на обложке самого популярного журнала в качестве миллиардера поневоле. Да, и не забудьте прихватить с собой пачку тысячерублевок, если, конечно, сможете их унести, ведь каждая купюра намного больше человека.

Робостанция на ВДНХ – самая масштабная интерактивная выставка достижений робототехники в России. Можно не только смотреть, но и трогать, а еще задать вопрос роботу-предсказателю, погладить робота-собаку, поиграть с роботом в баскетбол или аэрохоккей, увидеть первую в мире роборыбу или почувствовать себя конструктором и научиться создавать изобретения своими руками. Экспонаты здесь интерактивные. А шоу роботов-танцоров вы видели когда-нибудь?

Ребятам постарше обязательно понравится в музейно-развлекательном комплексе «Бункер-42 на Таганке». Объект уникальный. Это единственный в мире подземный бункер на глубине 65 метров под землей. Некогда этот военный объект СССР был засекречен, а сегодня тут проводят как групповые, так и индивидуальные экскурсии. На территории находятся музей Холодной войны, банкетные залы и площадки для интерактивных игр и квестов. А еще вы услышите, как за стенкой ходят поезда метро.

Тематические мероприятия пройдут в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. 23 февраля здесь подготовил специальную программу, которая включает в себя выступление военного оркестра, показ спектакля «Молодая гвардия», квест-игру «Курс молодого бойца», экскурсии и просветительские программы и мастер-классы по сборке автомата Калашникова. Вход в этот день в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации и его филиалы – Центральный музей ВВС (Московская область, Монино), Музей истории ВДВ (г. Рязань), Музей Войск ПВО (Московская область, г. Балашиха) будет бесплатным.

ТЕАТРЫ

24 февраля

Перестрелка, рукопашный бой, белые паруса… Но что, если борьба за клад – это не только схватка за сокровища, но и с самим собой – со своими страхами, предательством и неожиданными разочарованиями? В РАМТЕ покажут рок-балладу «Остров сокровищ». Спектакль рассчитан больше на подростков, но детям тоже будет интересно, равно как и самим взрослым. Эффектно, зрелищно и со смыслом.

Создатели «Аладдина» в Московском театре кукол предлагают зрителю совершить путешествие по сказочной пустыне, где все зыбко, обманчиво и прекрасно. И если не терять силы воли, то «завтра будет еще один счастливый день»! Интересно будет зрителям от шести лет. Красивый арабский волшебный мир и хорошо знакомая история не оставит равнодушным.

25 февраля

Фото предоставлено пресс-службой театра «Современник»/Евгений Люлюкин

«Большой королевский праздник» ждет юных зрителей в театре «Современник». Там покажут спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Огниво». К слову, здесь юного зрителя постановками балуют не часто, но именно в этот раз все же решили собрать зрителей 6+. Артисты периодически обращаются и к зрителям, постепенно вовлекая их в игру и делая соучастниками происходящего. Все это вызывает у кого-то удивление, у кого-то недоумение, а у кого-то бурный восторг…

В театре «Модерн» можно путешествовать прямо в зрительном зале. Спектакль Юрия Грымова «Затерянный мир» по знаменитому роману Артура Конан Дойла получился масштабным во всех смыслах слова: зрителей ждут и невероятный накал эмоций, и большие динозавры, и внушительные декорации... Час и 40 минут пролетают мгновенно, а вот эмоции после увиденного ребята смакуют еще минимум неделю.

Стоит ли верить в чудеса? И как научить ребенка не отчаиваться и быть добрее? А еще просто хорошо провести время всей семьей? Посмотреть спектакль «Маленькие человечки» в Московском театре кукол. «Маленькие человечки» – это история о том, что «верность дороже любых подарков», о том, что «как бы ни было нам худо, мы надеемся на чудо» и о том, что килограмм пуха и килограмм железа весят одинаково, просто важно, как мы сами воспринимаем действительность.

26 февраля

Спектакль «Буратино» в Малом театре приведет детей в восторг, а взрослых заставит задуматься. Классический и хорошо знакомый сюжет, динамика действия и своевременный интерактив – артисты уверенно держат внимание, а еще заставляют сопереживать так, что кто-то не может сдержать себя, чтобы не предупредить героя об опасности, кто-то отворачивается в самые напряженные моменты, а кто-то готов незамедлительно прийти на помощь (тут уж, родители, глядите в оба).

Для зрителей помладше предлагаем отправиться на «Курочку Рябу» в Московский театр кукол. Инсценировка Ивана Одоевского рассчитана на зрителя от трех лет. И, действительно, простая и хорошо знакомая детям сказка будет понятна даже малышам. Заскучают ли дети постарше? Скажем так: даже родителям будет интересно посмотреть эту постановку. Спектакль идет всего 45 минут, без антракта, так что устать дети не успеют, а вот набраться впечатлений и даже окунуться в мир волшебства – да!

А что, если отправиться по дороге, вымощенной желтым кирпичом и окунуться в полное невероятных событий приключение? Как найти друзей, спасти целый город от злой волшебницы, добиться своей цели и сотворить множество маленьких чудес? Ребятам постарше можно выбрать и спектакль по повести Л.Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Родителям тоже понравится.

ПАРКИ

Масленичные Гулянья на Городской Ферме пройдут 25 и 26 февраля. Посетителей ждут мастер-классы, а также народные игры и забавы. Детей научат делать масленичное солнышко, колоски, игрушки из сена, куколки Мотанки, а взрослых ловцов снов и картины в технике квиллинг. арт-терапия или фирменный квест «Весенние заботы»? Обзорная экскурсия или увлекательные игры для всей семьи? Выбирать вам.

В Кремле в Измайлово 25 и 26 февраля по традиции тоже отметят Масленицу с русским колоритом и размахом, обязательным сжиганием чучела, эффектным фаер-шоу и трюками ходулистов-гигантов. «Встреча Масленицы», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки» и, конечно же, «Прощеное воскресенье» – здесь будет все, как полагается.