65 лет назад в Москве установили закладной камень музея Победы

В Москве отмечается юбилей закладки камня музея Победы. Его установили 23 февраля 1958 года на Поклонной горе. Идею, которую предложил еще Георгий Жуков, полностью воплотили лишь спустя полвека. На площади появился не только величественный монумент, но и крупнейший в мире военно-исторический музей. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Игоря Наймушина.

Фото: Мир24 Мир24

«Плакат, который передал гражданин Кошелев, стал за номером 1 первым экспонатом из 385-ти тысяч на сегодняшний день», – рассказывает специалист-историк музея Победы Александр Михайлов.

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Почти 400 тысяч экспонатов, так или иначе связанных с трагическим периодом Великой Отечественной. Сегодня выставочная площадь музея Победы – около 17 тысяч гектаров. А началось все 23 февраля 1958 года. На Поклонной горе установили камень-обелиск на месте будущего мемориального комплекса.

«За три года до этого маршал Георгий Константинович Жуков написал письмо, в котором обосновал необходимость как можно скорее создать подобный мемориал и музей, посвященный Победе в Великой Отечественной войне», – рассказывает заведующий научно-методическим отделом музея Победы Андрей Горбунов.

От идеи Георгия Жукова до воплощения в жизнь пройдут долгие годы. Менялись вожди, менялись время и амбиции. Долго не могли договориться творцы и правители, каким будет музей. Проект утвердили лишь в 1983-м. А строить начали спустя три года. Закладной камень так и стоял здесь почти 30 лет.

«Камень здесь действительно простоял до начала строительства музея. Когда началось строительство, здесь появились котлованы, тяжелая техника, и чтобы памятный камень не был случайно уничтожен рабочими или техникой, его отсюда увезли», – продолжает Андрей Горбунов.

Мемориальный комплекс открыли 9 мая 1995 года. На Поклонной горе прошел парад Победы. Проект воплощали долго и даже на время замораживали на несколько лет в начале тяжелых 90-х. Одним из создателей мемориала был Зураб Церетели.

«Я считаю, что я свой долг выполнил. Я старался очень, чтобы закончить вовремя этот огромный комплекс с монументом, интерьером, залом славы, надписями», – говорил народный художник России, скульптор, живописец Зураб Церетели.

Музей и сейчас, и тогда был самым масштабным в мире не только по площади и экспонатам. Многогранность периода Великой Отечественной – задумка, которую смогли воплотить. Больше миллиона посетителей в год.

«Мы показываем Великую Отечественную войну во всех аспектах. Мы показываем жизнь общества в годы войны. У нас наполовину вооруженная борьба, а наполовину – ратный подвига нашего народа. Мы показываем промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку», – пояснял первый директор Центрального музея Великой Отечественной войны с 1986 по 1998 год Леонид Котляр.