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48 минут назад

Москвичи перечислили любимые кинотеатры времен СССР

Мослента

Любимые кинотеатры времен СССР перечислили россияне в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичи перечислили любимые кинотеатры времен СССР
Фото: МослентаМослента

Поводом для ностальгии стала фотография киноафиши. «Удобная вещь — эти афиши! Смотришь, где и что идет, и туда бегом», «Да уж, бывало на наземном транспорте через всю Москву едешь ради сеанса в кино», «С этими афишами в самом деле было удобно: посмотрел, что и где, и рванул», «Каждый день каникул начинал с этой афиши», — написали пользователи.

«Мы с мужем любили "Ударник" и "Зарядье". Старались все новинки смотреть там», «Я ездил в клуб "Компрессор". Там всегда шли старые хиты Голливуда», «"Художественный" — настоящая легенда», «По понедельникам на последний сеанс в "Ангару" собиралась вся местная шпана», «Любила "Горизонт", "Зарядье" с несколькими залами, "Фитиль" и круговой, панорамный "Мир"», «"Звездный", "Казахстан", "Прогресс", "Витязь" и "Литва" — основные были у нас на "Юго-Западной"», — поностальгировали подписчики группы.

Ранее москвичи вспомнили свою дворовую жизнь времен СССР. По словам одной москвички, в советское время соседи были хорошо знакомы друг с другом.

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