Москвичи перечислили любимые кинотеатры времен СССР

Любимые кинотеатры времен СССР перечислили россияне в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Поводом для ностальгии стала фотография киноафиши. «Удобная вещь — эти афиши! Смотришь, где и что идет, и туда бегом», «Да уж, бывало на наземном транспорте через всю Москву едешь ради сеанса в кино», «С этими афишами в самом деле было удобно: посмотрел, что и где, и рванул», «Каждый день каникул начинал с этой афиши», — написали пользователи.