В Москве реставрируют уникальную усадьбу XIX века

В Москве реставрируют деревянное здание, построенное после пожара 1812 года. Усадебный дом в Замоскворечье долгое время стоял без крыши и постепенно разрушался. Теперь за дело взялись реставраторы. Они восстанавливают постройку в прямом смысле по бревнышку. Корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев увидел, как идут работы.

Фото: Мир24 Мир24

Электродрель за минуту насквозь просверливает несколько бревен. 200 лет назад строители делали это вручную. Но и тогда, и сейчас принцип возведения сруба один и тот же. Главная сложность для реставраторов – грамотно приладить новые элементы к старым.

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«Мы даже не вытаскивали старые гвозди, которым была прошита обивка изнутри. И по главному фасаду мы тоже видим старую древесину», – рассказывает начальник участка реставрационно-строительной компании Сергей Котов.

Больше половина старого бруса попросту сгнила. Сильнее всего пострадали нижние слои у фундамента и верхние, в местах водосточных труб. В 2021 году реставраторы по бревнышку разобрали ветхое строение. Оно давно уже стояло без крыши, окон и дверей. В разобранном виде его перевезли в Киров, где после тщательного исследования заменили пораженную древесину на новую.

«Впоследствии часть будет выпилена и удалена. Сейчас новый брус держит всю конструкцию», – объясняет руководитель строительства Виталий Александров.

Главный дом усадьбы купца Масягина в Замоскворече был построен в 1819 году. Здание в стиле московского классицизм – редкий образец деревянного зодчества. Сруб собирают уже во второй раз. Год назад его восстановили в реставрационных мастерских – для того, чтобы конструкция дала естественную усадку стен и просохла в течение пяти месяцев.

«Данное здание строилось и перестраивалось, начиная с 1818 года. Последняя пристройка датируется 1925 годом. 200 лет это все строилось, перестраивалось, докомпоновывалось какими-то переделками», – говорит Сергей Котов.

Купеческий дом с мезонином был ошуткатурен по моде тех лет. После экспертизы выяснили, что выкрашено здание было в вишневый цвет. Старинный особняк в окружении современной постройки существует пока в макете. Свой первоначальный облик он получит после завершения реставрации в 2024 году. Застройщики говорят, что вход сюда будет открыт для всех.

«Новое строение, в частности, корпус, который находится на пересечении Старомонетного и Толмачевского переулков, максимально вписался и не давит на памятник культурного наследия. У нас появилась и скатная крыша, и максимально классический фасад, который повторяет ритм окон исторического здания», – подчеркивает коммерческий директор компании-застройщика Елена Петропавловская.

А пока идет сборка деревянной конструкции площадью больше 250 квадратных метров. Строители обещают закончить работу к осени.