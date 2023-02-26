Нашествие умных суперсвиней назвали новой угрозой для США

Соединенные Штаты оказались перед угрозой нашествия гибридных свиней из Канады, которые появились в результате скрещивания диких кабанов и домашних животных в 1980-х годах. О новой опасности говорится в материале The Guardian.

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«Суперсвинья» — это умное, огромное и неуловимое животное, которое, вопреки прогнозам специалистов, сумело выжить в условиях канадской зимы и теперь мигрирует на юг. Животные способны рыть туннели под снегом, обустраивать себе теплые снежные пещеры и населять северные территории США, говорится в материале.

Помощник главы национальной программы по борьбе с ущербом от одичавших свиней Министерства сельского хозяйства США Майкл Марлоу указал, что свиньи вредят окружающей среде. Они поедают урожай, уничтожают деревья и других животных, загрязняют воду и представляют угрозу для здоровья и безопасности человека.

По оценкам властей, около шести миллионов диких или одичавших свиней ежегодно наносят ущерб на сумму 1,5 миллиарда долларов. В некоторых районах их распространение привело к появлению целой индустрии охоты на свиней.

Глава исследовательского проекта Университета Саскачевана по изучению канадских диких свиней Райан Брук назвал их самым страшным крупным млекопитающим на планете в смысле заселения новых территорий. Свиньи в состоянии менять свои привычки и подстраиваться под новые условия. Например, если люди начинают активно охотиться на них, то животные переходят на ночной образ жизни и становятся практически неуловимыми. Суперсвиньи развили все эти способности.