«Дом, который съедает плесень»: главный ужас Грузии

Когда приезжаешь в Батуми, огромный и мрачный дом на набережной с устрашающими фигурами моментально приковывает внимание. Местные дом не любят и немного стыдятся. "Рамблер" расскажет про самую "страшную" достопримечательность Грузии.

Фото: социальные сети социальные сети

Одно из самых жутких зданий Батуми — огромный жилой комплекс с чарующим названием “Белая Магнолия”. Он расположился на самом берегу моря в центре города и задумывался как элитное жилье с закрытой территорией и собственной инфраструктурой. "Белая Магнолия" должна была стать самым известным зданием города, и стала таковым.

личный архив

История "Магнолии" — это история настоящей грузинской пирамиды. Задумав проект на 900 квартир, застройщик собрал деньги с дольщиков, тратил их, находил новых потенциальных жильцов и так по кругу. Когда стало понятно, что афера скоро вскроется, а денег на завершение стройки нет, дом обнесли дешевым гипсокартоном.

Не трудно догадаться, что гипсокартон стал рассадником черной плесени, водостоков в доме не предусмотрено и во время дождей по стенам дома текут водопады. А в городе на море дождь — частая история. Дом, планировавшийся 9-этажным, стал четырнадцатиэтажным. По сути, он считается самостроем и именно поэтому власти разрешили жителям достраивать этажи. Поэтому верхушка дома значительно отличается от того, что он представляет собой снизу.

личный архив

Внутри двора очень зелено, но по периметру его украшают одинаковые скульптуры девочек без рук, с горбом и отсутствующим животом. На данный момент у части скульптур нет даже головы, что добавляет зданию особый зловещий антураж.

Первый этаж дома должны были занять магазины и кафе, но дом настолько пропах плесенью, что сейчас эта свалка из сломанных дверей и окон. И если на внешней стороне дома еще можно найти кофейню или магазин, видимо, потому что это более солнечные стороны, то внутри только мусор и прибежище для нищих.

личный архив

Контрастно при этом выглядят квартиры внутри: панорамные окна, дорогие ремонты, двухъярусные апартаменты. Туристы с радостью снимают жилье в необычном пространстве, а многие арендодатели создали настоящие дома внутри дома, отгородив жилье от общего пространства.