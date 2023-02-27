Премьера спектакля «Дачники» к юбилею М. Горького

«В эпоху отсутствия интернета и телевидения люди часто собирались и оттачивали свое красноречие в спорах и диспутах. В этом смысле «Дачники» - литературная драма. Очень важны мысли, которые звучат из уст героев. На мой взгляд, они даже важнее, чем характеры. У нас есть Александр Островский и другие драматурги, которые бытописали жизнь. У Горького же важнее язык, замечательный горьковский язык. На мой взгляд, философская драма, в которой идеи и то, как выражают их герои, даже важнее самих образов – то произведение, о котором точно стоит напомнить зрителям».