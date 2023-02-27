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1 час назад

Сергей Векслер представит премьеру спектакля «Дачники» к юбилею М. Горького

Партнерский материал

Премьера спектакля «Дачники» состоится в Московском театре иллюзии 17, 18 и 19 марта 2023 года. Постановка заслуженного артиста России, режиссера Сергея Векслера будет приурочена к 155-летию М. Горького.

Премьера спектакля «Дачники» к юбилею М. Горького
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Горький — автор, который был незаслуженно задвинут на задний план на протяжении нескольких десятилетий, – констатирует Сергей Векслер. – При этом он, бесспорно, мастер слова: его пьеса «Дачники» написана по-настоящему современно. Даже сейчас среди представителей интеллигенции наблюдаются описанные Горьким нерешительность, нежелание реагировать на изменяющиеся политические и социальные реалии, абсолютное непонимание того, куда приведет жизнь».

Отдельно Сергей Векслер отмечает красивый, богатый русский язык, которым говорят персонажи Горького:

«В эпоху отсутствия интернета и телевидения люди часто собирались и оттачивали свое красноречие в спорах и диспутах. В этом смысле «Дачники» - литературная драма. Очень важны мысли, которые звучат из уст героев. На мой взгляд, они даже важнее, чем характеры. У нас есть Александр Островский и другие драматурги, которые бытописали жизнь. У Горького же важнее язык, замечательный горьковский язык. На мой взгляд, философская драма, в которой идеи и то, как выражают их герои, даже важнее самих образов – то произведение, о котором точно стоит напомнить зрителям».

При всех очевидных перекличках с современностью, «Дачники» в постановке Сергея Векслера не будут апеллировать к дню сегодняшнему:

«Это абсолютно классический спектакль в русле традиций русского психологического театра, как я его понимаю. У нас нет современных костюмов, аллюзий, ноу-хау в виде гаджетов или видеоизображений – всего того, что сейчас очень модно, и что напрямую отсылает к новым реалиям».

В постановке будут заняты народный артист России Виктор Никитин, заслуженная актриса УССР Светлана Варецкая-Загородняя, заслуженные артисты РФ Николай Мальцев и Константин Никифоров, а также ведущие артисты театра.

Адрес: Москва, ул. Перовская, 75 (м. «Новогиреево»)

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом.

Начало премьерных показов в 19.00.

Билеты.

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