Куда сходить в марте: гид по Москве и Санкт-Петербурге

Весне — дорогу! Солнце становится ярче, дни — продолжительней.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Хочется не упустить момент, когда снег и метель окончательно отступят.

Видео дня

А пока времена года сменяются, мы изучаем историю русского балета, гуляем по Домам культуры, идем на спектакль в театр «Шалом» и путешествуем с оркестром по музыкальным волнам.

ВЫСТАВКИ

Петров-Водкин и Мария Ломакина

В Музее Москвы весну встречают вместе Кузьмой Петровым-Водкиным и его ученицей Марией Ломакиной. Выставку “#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым”, посвященную их творчеству, привезет из Севастополя в столицу Российская государственная художественная галерея. Работы для нее предоставили почти три десятка федеральных и региональных музеев, а также частные галереи — в общей сложности зрители увидят 150 произведений. В том числе масштабный «Татарский эпос» Ломакиной и «Землетрясение в Крыму» из собрания Русского музея — Кузьма Сергеевич был очевидцем этой трагедии, произошедшей в конце 1920-х годов.

Когда: 16 марта – 13 июня Где: Зубовский б-р, 2, стр.1

Я поведу тебя в ДК

Все, что вы хотели знать про Дом культуры, но не знали, как спросить, представлено на выставке «ДК СССР» в «Манеже». Об искусстве советского времени и центрах, где можно было изучать буквально все его виды и направления, рассказывают разделы масштабной экспозиции. Здесь представлены живопись, графика, архитектура, музыка, театр, кино, фотография, графика — более 700 предметов. Среди них — костюмы и фрагменты декораций из известных спектаклей, книги для детей с иллюстрациями известных художников, архитектурные проекты Мавзолея и Дворца Советов, снимки Евгения Халдея, необычные музыкальные инструменты, а еще архивные видеосъемки и аудиозаписи и многое другое.

Когда: до 1 апреля Где: Манежная пл., 1

Модный век

О модной столице и первом Ателье мод расскажет выставка «Дом моделей. Индустрия образов» в Музее Москвы. Настоящий фэшн-бум случился в 1920-е годы: появились первые предприятия, которое создавало новую одежду для советских людей и придумали актуальные направления стиля. Сто лет назад появилось Ателье мод, из которого позже вышли советские Дома моделей, где работали Вячеслав Зайцев, Анна Бланк, Наталья Орская, Вера Аралова. Они создавали наряды для известных исполнителей и политических функционеров, задавали официальный стиль. В экспозиции собраны издания о моде, ткани и эскизы женской, мужской и детской одежды, реконструкции известных моделей, архивные видеозаписи модных показов – большая модная история, в которой собраны легенды и достижения советских дизайнеров.

Когда: 7 марта – 18 июня Где: Зубовский б-р, 2, корп. 1

Сокровища Суздаля в Москве

В западном крыле Новой Третьяковки показывают сокровища Владимиро-Суздальского заповедника. В залах — 600 предметов: книги, иконы, церковные облачения. Среди них — царь-фонарь и Золотые врата Богородице-Рождественского суздальского собора, древнейший список с иконы Боголюбской Божией Матери и копия Владимирской иконы Божией Матери, авторство которой приписывают Андрею Рублеву. «Великое княжество» стало первым событием большой программы к тысячелетию Суздаля, которое будут отмечать в следующем году.

Когда: до 10 мая Где: ул. Крымский Вал, 10

Балет и только

В санкт-петербургском «Манеже» открылась одна из самых красивых выставок этого года — «Первая позиция» знакомит с 350-летней историей русского балета. От первого танцевального спектакля при дворе царя Алексея Михайловича — в селе Преображенское «Балет об Орфее и Эвридике» показывали в специально построенной «комедийной хоромине» и до наших дней. Выставка-путешествие проведет зрителей по всем важным событиям истории танца в России, познакомит с легендарными спектаклями и расскажет о балетмейстерах, танцовщиках и композиторах. В экспозиции – почти тысяча предметов: картины Михаила Врубеля, личные вещи Петра Чайковского, пуанты Матильды Кшесинской и многое другое. Проводниками в этот мир станут Игорь Миркурбанов и Юлия Рутберг, которые записали аудиогид.

Когда: до 21 мая Где: Санкт-Петербург, ул. Исаакиевская, 1

Искусство науки

Совместный проект с Политехническим музеем запускает в конце марта Еврейский музей и Центр толерантности. Большая выставка «Наука и техника» с интерактивными разделами будет через искусство объяснять различные научные явления и наоборот. Например, работа маятника наглядно объяснит, что такое капельный метод живописи, который использовал Джексон Поллок. Всего на выставке будет пятьдесят произведений искусства, причем особый раздел расскажет об открытиях Леонардо да Винчи.

Когда: 29 марта – 2 июля Где: ул. Образцова, 11, стр. 1А

ТЕАТР

Джекпот для любимой

Притвориться на несколько дней богатеем и получить за это полмиллиона фунтов? Почему бы и нет? Герою Дмитрия Дюжева это предложение кажется сумасбродным, но оттого не менее притягательным. Так закручивается интрига спектакля «Джекпот для любимой» в постановке Дмитрия Астрахана. На сцене кипят страсти, комедия быстро сменяется драмой, конфликт разных миров вдруг превращается в любовный треугольник и, наконец, наступает неожиданная развязка. Пьеса для двоих: в тандеме с Дмитрием Дюжевым играет Глафира Тарханова — накал страстей в спектаклей нешуточный.

Когда: 20 марта Где: Театр им. Моссовета

Юнона и Авось

«Юнона и Авось» снова на московской сцене — знаменитая рок-опера на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского уже больше сорока лет собирает полные залы по всему миру. Историю любви графа Резанова и юной Кончиты – одна из самых трагических и при этом невероятно трогательных — видели зрители Чехии, США, Германии, и везде она шла с неизменными аншлагами. В 2009 году композитор представил новую версию классической постановки — этой весной ее можно увидеть в столице. Партию графа Резанова исполняют участники проекта «Голос» братья Никита и Александр Поздняковы, а также Николай Дроздовский. В партии Кончиты на сцену выйдут Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская.

Когда: 8 марта, 25 марта Где: ул. Коровий вал, 3, стр.1

Новый «Шалом»

В начале года «Шалом» открыл после многолетнего ремонта свою историческую сцену — и театралы потянулись из центра на Варшавское шоссе. Стоит увидеть сам обновленный «Шалом» с необычным фойе, где стоит подлинное кресло Соломона Михоэлса. И изучить репертуар: в марте покажут спектакль-номинант на «Золотую маску» — «Исход» в постановке Петра Шерешевского и одну из недавних премьер – трогательный спектакль Олега Липовецкого «Моня Цацкес-знаменосец» по повести Эфраима Севелы.

Когда: 3, 18 марта («Исход»), 4, 10, 19, 26, 31 марта («Моня Цацкес-знаменосец») Где: Варшавское ш., 71, корп. 1

Бег

Когда: 10, 11, 22, 28 марта Где: ул. Малая Дмитровка, 6

ДЕТЯМ

Путешествие с оркестром

Случай почти что уникальный — в академическом зале выступают акробаты. И все не просто так: музыкальный спектакль «Пилигримы. Путешествие с оркестром» - это и знакомство с миром музыки, и в то же время — захватывающая история о поиске сокровищ, в которой будут встречи с гигантским спрутом и морским штормом и множество других приключений. Сказку разыгрывают актеры театра «Трикстер» и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Когда: 11 марта Где: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, 1

Под музыку Вивальди

В «Москвариуме» зазвучала «Морская симфония» — новая программа под музыку Антонио Вивальди, в которой вихрь осенних листьев сменяется пушистым снегом, весенние туманы уступают место ярким летним бабочкам. «Времена года» прозвучат в исполнении живого оркестра: для каждого сезона подготовили номера с участием касаток, дельфинов, морских львов и моржа.

Когда: до 9 мая Где: Пр-т Мира, 119, стр. 23

Волшебство наяву

Чудеса и волшебство повсюду — вы не знали? В интерактивном театре «Кидбург Сказки» самых юных гостей ждет встреча с веселыми поросятами, Мальвиной, Колобком, Медвежонком Пухом, Буратино и другими героями волшебных историй. Вместе с ними зрители будут петь и танцевать, смеяться и веселиться, отправятся на поиски приключений и победят недругов. Ребят постарше ждут на «Каникулы нашей эры» в городе профессий они смогут совершить путешествие на сорок тысяч лет назад и познакомиться с жизнь далеких предков. А заодно станут Шерлоками Холмсами Каменного века, выучат древний танец и посоревнуются в метании копий.

Когда: март Где: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД

Восточный экспресс

В Детском центре Музея Москвы готовятся к путешествию на Восточном экспрессе — с 20 по 24 марта здесь будут изучать культуру азиатских стран. Начнут с удивительных храмов и божеств Индии: ребята узнают о ее яркой и необычной культуре, сконструируют слона и нарисуют мандалу. А затем отправятся в гости к древнему Дракону – и откроют для себя Китай с его научными изобретениями, легендами и живописью. На память о знакомстве участники программы изготовят традиционный фонарик. Наконец, третьей страной, которая откроет свои тайны, станет Япония. Ребятам предстоит поработать над созданием настоящего произведения искусства — традиционной ширмы. Кодекс чести самураев, искусство любования природой и необычные традиции: обо всем этом в заключительный день «Восточного экспресса».