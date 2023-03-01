Какие российские города могут уйти под землю

В Пермском крае возле Березников, Соликамска и Кунгура можно увидеть воронки и рукотворные озёра, берега которых вплотную подходят к жилым районам.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Возникли эти образования в результате инженерно-геологических просчётов специалистов, занимавшихся разработкой Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей.

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На сегодняшний день насчитывается свыше 10 крупных воронкообразных провалов, заполненных водой, разрастание которых грозит вышеназванным городам полным уходом под землю.

От варницы до «Уралкалия»

Когда в 1430 году новгородские купцы братья Калинниковы основали на реке Усолке первые варницы соли, они вряд ли могли предположить, что позже в этих местах помимо каменной соли будут обнаружены и крупные залежи калийной соли. Это случилось в 1925 году. Находка кардинальным образом изменила жизнь тихого уголка на Среднем Урале, где в тридцатых появились первые промышленные предприятия по добыче и переработке этого полезного ископаемого. Активно используемая в сельском хозяйстве в качестве удобрения калийная соль в верховьях реки Камы залегала на глубине 150-700 м, а обнаруженная геологами соляная линза имела грандиозные размеры: толщина – 500 м, ширина – 55 км и длина 205 км.

Геологическое строение

Современные исследователи заявляют, что причиной техногенной катастрофы в Пермском крае стала неправильная оценка горно-геологических условий местности, которая, как выяснилось позже, располагается в древней палеодолине с рыхлыми породами, подверженными образованию трещин. Генеральный директор Горного института УрФО Александр Барях считает, что причиной провалов на шахтах «Уралкалия» является неоднородность слоёв породы рудников: на нижнем уровне лежат калийные соли, на среднем находятся залежи каменной соли, а над ними лежит стометровый пласт породы, насыщенный пресными водами. По его мнению, за годы функционирования шахты в соляных толщах, защищающих рудник от воздействия воды, могли образоваться трещинки, по которым влага проникла вглубь и начала постепенно «разъедать» растворимую породу.

Такой же точки зрения придерживается директор Уральского отделения Горного института Игорь Санфиров, который добавляет, что если произошло просачивание воды в соляные пласты, то предотвратить провал невозможно. Кроме того, он, как и руководитель пермского Ростехнадзора Станислав Южанин, отмечает, что если бы в местной почве имелся защитный слой из глины, то был бы шанс избежать этой техногенной катастрофы.

Специалисты, работающие на интернет-портале «Метеовести», также полагают, что причиной образования провалов является вода, только та, которая выпадает в виде дождя. Согласно их выводам, в дождевой воде содержится незначительное количество угольной кислоты, которая, впитываясь в почву, ускоренными темпами разрушает целостность минеральных отложений. По их мнению, в городах Пермского края появятся новые дыры после сильнейших ливней.

Отсутствие закладок

Немаловажную роль в процессе образования провалов сыграл тот факт, что в советское время не практиковали своевременную гидрозакладку выработок отходами производства. Проработавший на шахте свыше 40 лет Михаил Мальцев рассказывает, что вплоть до 90-х годов ХХ века на Верхнекамском месторождении никто не занимался проблемами герметизации и закрытия выработок. А между тем закладка выработанного пространства позволяет уменьшить деформацию поверхности земли и предотвратить масштабные провалы и разрушения инфраструктуры.

Техногенные землетрясения

Геолог Алексей Кудряшов не исключает, что возможной причиной образования провалов на Среднем Урале являются техногенные землетрясения, которые довольно часто наблюдаются в данном регионе.

Вызванные деятельностью человека подземные толчки, даже незначительные по силе, могли повредить поддерживающие миллиарды тонн породы межкамерные перемычки шахт, которые, деформируясь, теряли устойчивость и падали, увлекая за собой верхний слой.

Инженерные просчёты

Между тем калийные соли в данном регионе залегают всего в 250-300 м от поверхности земли, а значит, её от подземных пустот разделяет весьма маленькое расстояние. Однако инженеров, проектировавших пермские города, этот факт ничуть не смутил: они были настолько уверены в прочности освобождённых от руд камер, что спроектировали часть населённых пунктов прямо над шахтами.

Первый звонок

Первый тревожный звонок, возвестивший о начале техногенной катастрофы, прозвенел 1 января 1986 года, когда на руднике в окрестностях Березников шахтёры обнаружили протечку рассола. Все попытки устранить течь были тщетными, и вода продолжала поступать в рудник. А ночью 27 июля 1986 года на этой выработке произошёл обвал грунта, сопровождавшийся выбросом и взрывом газа. Провал с параметрами 150 на 70 м из-за относительной удалённости от города в народе стал называться «Дальний родственник».

Провалы в Березниках

Но уже через 21 год у этого лесного рукотворного озера появился «Большой брат», который обнажил недра земли уже непосредственно в черте города и имел габариты 450 на 330 м. В 2010 году очередной провал, получивший название «Малыш», образовался на железнодорожных путях, поставив крест на работе местного вокзала. В 2011 году сформировался провал «Кроха» с параметрами 15 на 10 м, который через восемь месяцев увеличился до масштабов 101 на 97 м. В 2015 году в день празднования Масленицы «открылся» провал «Блинчик», а в последующие годы один за другим возникли провалы «Котя I», «Котя II» и «Котя III», изменившие облик улицы Котовского. Однако власти города не теряют оптимизма и даже смотрят на проблему с юмором – «для снятия негативного фона», связанного с образованием воронок, депутаты гордумы проголосовали за установку в Березниках памятника «Провалъ».

Соликамск

Свои воронки есть у города Соликамск, самыми крупными из которых являются «Скрудж», обнаруженный в 2014 году, и «Дачник», находящийся в дачном посёлке «Ключики». И хотя власти предпринимают попытки остановить процесс образования новых провалов, они сами стали заложниками ошибок, допущенных инженерами старшего поколения.

Кунгур