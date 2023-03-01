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51 минуту назад

Опубликован рейтинг самых доступных стран для пенсионеров

Сравни.ру

В список вошли страны, сочетающие хороший климат и невысокую стоимость жизни.

Опубликован рейтинг самых доступных стран для пенсионеров
Фото: UnsplashUnsplash

Греция возглавила рейтинг лучших стран для жизни на пенсии, который составил британский страховой брокер Reassured. Аналитики учитывали количество солнечных дней, продолжительность жизни граждан, индекс стоимости жизни, стоимость аренды жилья и общественного транспорта, а также долю населения старше 65 лет.

Больше всего баллов по этим параметрам набрала Греция, которая уже популярна среди пенсионеров — 23% населения старше 65 лет, а средняя продолжительность жизни составляет 81 год. Солнце там светит 2773 часа в год из 8760. Проезд на общественном транспорте обойдётся в 26,68 фунтов стерлингов в месяц, или около 2,4 тысячи ₽. За аренду однокомнатной квартиры на окраине города придётся заплатить 307,66 фунтов стерлингов, или около 27,7 тысячи ₽ в месяц.

Топ-10 стран для пенсионеров:
  1. Греция;
  2. Португалия;
  3. Мальта;
  4. Италия;
  5. Испания;
  6. Куба;
  7. Кипр;
  8. Япония;
  9. Албания;
  10. Пуэрто-Рико.
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