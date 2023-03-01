Опубликован рейтинг самых доступных стран для пенсионеров

Греция возглавила рейтинг лучших стран для жизни на пенсии, который составил британский страховой брокер Reassured. Аналитики учитывали количество солнечных дней, продолжительность жизни граждан, индекс стоимости жизни, стоимость аренды жилья и общественного транспорта, а также долю населения старше 65 лет.

Больше всего баллов по этим параметрам набрала Греция, которая уже популярна среди пенсионеров — 23% населения старше 65 лет, а средняя продолжительность жизни составляет 81 год. Солнце там светит 2773 часа в год из 8760. Проезд на общественном транспорте обойдётся в 26,68 фунтов стерлингов в месяц, или около 2,4 тысячи ₽. За аренду однокомнатной квартиры на окраине города придётся заплатить 307,66 фунтов стерлингов, или около 27,7 тысячи ₽ в месяц.