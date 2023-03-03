Интересно, понимают ли нижегородцы, насколько их город красив? Люди со всей России мечтают побывать в их родном городе, чтобы посмотреть на его достопримечательности. Я тоже мечтаю туда попасть уже очень давно. И сейчас мне пришла мысль: а почему бы не составить список мест, которые я хочу посетить больше всего?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Но нужно придумать, по какому признаку выбрать эти места и сколько? Ведь нельзя же просто так написать все, что придёт в голову!

Видео дня

Все мы знаем, что Нижнему Новгороду уже очень много лет. Но все ли знают, когда именно он был основан? Знатоки истории скажут, что этой датой является 4 октября 1221 года. 4 октября. Пожалуй, в честь этого числа я внесу в свой первый список 4 нижегородские достопримечательности!

Кремль

В Нижнем Новгороде кремль до сих пор сохранил своё величие и могущество. Приехать в Ниж­ний Новгород и не посетить кремль – прак­тически преступление!

Про Нижегородский кремль даже написала книгу нижегородская писательница Юлия Варнакова. Она так и называется – «Нижегородский кремль: о чем расскажут башни». У меня есть такая книжка. Оказывается, с кремлем связано очень много разных легенд.

Лестница

Достопримечательности, безусловно, везде разные, но, в основном это соборы, кремли, музеи… А вот в Нижнем Новгороде есть достопримечательность-лестница. Чкаловская лестница! В ней целых 560 ступенек! Невозможно себе даже представить, насколько она длинная. Кстати, интересный факт: она является второй по счету крупной лестницей в России. Как вы думаете, смогли бы вы ее преодолеть? А я сама, интересно, смогу ли?

Ярмарка

Это своеобразный дворец, где проводилась самая крупная ярмарка Российской империи. Попав туда, можно окунуться в историю нашей страны, насладиться архитектурой 1820-х годов и узнать ещё больше интересных фактов о городе. Сейчас там находится интерактивный музей «Россия – моя история», где можно изучить историю нашего государства. К сожалению, в моём родном городе такого музея нет, а я бы очень хотела его посетить.

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