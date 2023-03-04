6 театральных премьер марта

Половина сезона позади - совсем немного остается до летних каникул, но театры совсем не собираются расслабляться: доказательством тому - целый ряд больших премьер.

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"Российская газета" собрала афишу марта, в которой срифмовались самые разные режиссеры и названия.

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"Обломов", Театр им. Федора Волкова (Ярославль), 10 и 22 марта

Свое прочтение одного из самых знаменитых произведений русской литературы на сцене Волковского театра представит хорошо известный зрителям режиссер из Санкт-Петербурга Анджей Бубень. В Ярославле уже идут "Отцы и дети" и "Шесть персонажей в поисках автора" в его постановке.

Режиссер рассказывает, что для него Обломов - этот вовсе не ленивый и апатичный человек: "Это история человека, который поставил существенные, очень важные вопросы; это размышление на тему - как нам жить и как быть сегодня человеком. И насколько возможно быть сегодня, как говорит Обломов, целостным человеком".

"Дядя Ваня", МХТ им. Чехова, 18 и 19 марта

Чехова на Основной сцене театра репетирует Денис Азаров. Вот что режиссер рассказывает об этой работе: "Дядя Ваня" - история про одиночество. Глубокое, глобальное, ментальное одиночество. Во всех пьесах Чехова, и в "Дяде Ване" особенно, люди говорят не то, что они хотят сказать, любят не тех, кого они хотели бы любить, живут не там, где мечтают, занимаются не тем делом, которым бы они хотели заниматься. Тем не менее, мы постараемся отнестись к страданиям персонажей с иронией и сделать эту историю смешно и забавно. Хотя, конечно, всех будет жаль, потому что мне лично, как режиссеру, их очень, очень жаль".

В спектакле заняты Авангард Леонтьев (профессор Серебряков), Светлана Колпакова (его жена), Сергей Епишев (Войницкий) и другие. Интересно, что помимо основных персонажей на сцене будут присутствовать и те, которых в чеховской пьесе нет. Это простой народ, обычные люди-работники, которые душевные метания своих господ воспринимают иронически.

"Турандот", Театр на Бронной, 24 и 25 марта

Режиссер Андрей Прикотенко и художник Ольга Шаишмелашвили готовят в Театре на Бронной спектакль "Турандот" - в их инсценировке персонажи обитают в Китае будущего, который царствует над всем миром.

Режиссера давно увлекают философские идеи Джорджо Агамбена о "человеке священном". С помощью сказочной пьесы Гоцци автор спектакля вступит со зрителем в диалог о человеке, который исследует свой внутренний мир.

"Большое количество новых лиц в труппе - сильная сторона этого театра. Интересно, что нам предложит молодое поколение артистов в своих размышлениях о сегодняшней жизни", - отмечает Андрей Прикотенко.

"Амадей", Театр им. Вахтангова, 7 и 8 марта

Это первая премьера сезона на Основной сцене театра. Антонио Сальери обещает Богу целомудрие и праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым композитором. Он убеждён, что Бог согласился на эту сделку. Но когда дар гениальности получает от Бога не он, а Моцарт, бестактный и взбалмошный подросток, Сальери понимает, что обманут…

"История Моцарта и Сальери - это не только исторический эпизод, это уже почти миф, который поднимает много важных вопросов о человеческой жизни, - отмечает режиссер Анатолий Шульев. - Собственно, каждый рано или поздно спрашивает себя: как стать счастливее, чем наполнить собственную жизнь, чтобы она имела смысл, и что останется после неё. Сальери вместе с Моцартом и другими героями ищет ответы на эти вопросы прямо на наших глазах и находит порой довольно парадоксальные ответы. Поэтому я уверен, что каждый зритель найдёт в этой истории что-то для себя".

В роли Моцарта - Виктор Добронравов, в роли Сальери - Алексей Гуськов.

"Войцек", Театр им. Маяковского, 11 и 12 марта

В основе спектакля - неоконченная пьеса немецкого драматурга, ученого и поэта XIX века Георга Бюхнера. Это история цирюльника из Лейпцига по фамилии Войцек. Из ревности он убил свою жену и был приговорен к смертной казни. Во всемирно известном сюжете, освоенном и оперой, и балетом, и кинематографом, герой становится солдатом, над которым ставят медицинские эксперименты. Бюхнер знал об этом не понаслышке: современникам он был известен как автор курса сравнительной анатомии человека.

- Нам важно, чтобы залу было бескомпромиссно понятно, что происходит. У Войцека тоннельное мышление, он изначально поставлен в безвыходное положение. Некогда раздумывать и сопереживать, когда сам вынужден выживать. Это роднит текст позапрошлого века с нашим ощущением сегодняшнего дня, - рассказывает режиссер Филипп Гуревич. - Трагедия Войцека в том, что рядом не оказалось ни одного человека, кто взял бы его за руку и сказал: пожалуйста, перестань. Спасение, поддержка, Бог - в тебе самом, в друге, в семье, в деле, которому предан.

В главных ролях Илья Никулин и Виктория Куликова. Спектакль покажут на Сцене на Сретенке.

"Тихий Дон", Театр "Русская песня", 4 и 5 марта

Легендарную эпопею Михаила Шолохова ставит Дмитрий Петрунь. В трехчасовом спектакле будут отражены самые яркие моменты жизни героев "Тихого Дона", получился своеобразный киномонтаж на театральной сцене.

- Я хотел прикоснуться к характерам людей, которые свою силу и энергию берут у природы, а природа их толкает на совершение тех или иных поступков - геройских, любовных, - рассказывает режиссер. - Жизнь казака - это сожительство человека и природы, когда стены - это лес и горы, когда потолок - звездное небо. Человек становится частью этого огромного мира. Поэтому главные герои - Григорий и Аксинья живут большими чувствами, большей свободой, разрушающей все придуманные запреты и границы.