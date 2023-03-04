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3 часа назад

В Шотландии предложили пожить в здании бывшей железнодорожной станции

Lenta.ruиещё 1

В Шотландии на продажу выставили дом, ранее служивший зданием железнодорожной станции. Об этом сообщает New York Post.

В Шотландии предложили пожить в здании бывшей станции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Объект расположен в деревне Ньюкаслтон, в районе бывшей станции Саутри (Saughtree Station), построенной в 1867 году. Здание было переоборудовано в жилое ее нынешним владельцем в 1990-х годах. Он предложил приобрести объект вместе с собственным локомотивом с двумя вагонами, а также частными железнодорожными путями, которые функционируют до сих пор, за 558 тысяч долларов (около 44,4 миллиона рублей).

Площадь необычного дома, выполненного из камня, составляет около 278 квадратных метров. В нем обустроены шесть спален, гостиная с дровяным камином, кухня, столовая, постирочная комната, кабинет, расположенный на месте билетной кассы, а также терраса.

Lenta.ru

Объект расположен на участке 0,44 гектара, однако в силу того, что землей вокруг никто не владеет, фактическая площадь владений будет гораздо больше. На его территории есть просторная лужайка, с которой открывается вид на холмы, а также зона для приема пищи на свежем воздухе.

В октябре стало известно о том, что в США на продажу выставили дом-пещеру. За возможность поселиться в нем владельцы попросили 2,45 миллиона долларов.

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