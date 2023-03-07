В Ярославле появился 31-метровый светящийся медведь

В Ярославле сделали подсветку необычной опоры ЛЭП - медведя с секирой, геральдического символа города.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сооружение высотой 31,3 метра и массой более 54 тонн было установлено на Московском проспекте еще в прошлом году. В правительстве Ярославской области пояснили, что подсветка, состоящая из 2620 светоточек, будет работать в автоматическом режиме в темное время суток.

По словам губернатора региона Михаила Евраева, это новый арт-объект на карте Ярославля, еще один видовой и интересный городской символ.