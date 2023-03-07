Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Соответственно, к этому сезону нужно было подготовиться максимально серьезно. Помимо того, что будут ставиться лучшие пьесы, в репертуаре запланированы и открытые юбилейные мероприятия.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, 24 апреля мы проведем традиционный праздник. Будет тепло, мы сможем использовать территорию нашего сада, где пройдет первая часть праздника, а на балконе мы планируем разместить симфонический оркестр. Дальше будет официальная часть, режиссером которой станет Марина Брусникина. Будет задействована вся труппа, и это очень интересный ход передачи истории сегодняшними возможностями театра.

Кроме того, уже сейчас у нас проходят ежемесячные встречи с ветеранами театра, которые рассказывают зрителям историю своей жизни в этом театре, конечно, неразрывно связанной с историей самого Моссовета. Недавно был фантастический вечер с прямым учеником Юрия Завадского Борисом Щедриным, который в свое время поставил легендарный спектакль «Эдит Пиаф» в фойе театра.

Молодые артисты и зрители слушали его с огромным интересом! Была встреча и с Валентиной Талызиной, которая передала, как она сама это называет, «секреты мастерства». А еще искусствовед Бэлла Воронова читает в наших стенах лекции по истории Театра имени Моссовета.

В конце года планируется выпуск двух документальных лент: одна — панорама деятельности театра, а вот во второй режиссер Алексей Кокорин даст зрителю возможность заглянуть за кулисы, познакомиться с внутренней кухней, увидеть изнутри уголки и потайные местечки, обычно скрытые от широкой публики.