Мужчину, примерившего образ персонажа Стэнли Ипкиса из фильма «Маска», заметили на улице Василисы Кожиной в столице. Видео с горожанином опубликовали в Telegram-канале «Москва на максималках».

На кадрах видно, как мужчина в ярко-желтом костюме, шляпе с пером и зеленой маске на лице переходит улицу. В руке он несет тарелку с куском пирога, украшенного свечкой. «Продолжаем сходить с ума», — прокомментировали увиденное в группе.

Пользователи сети оценили необычный образ героя видео. Ролик набрал сотни одобрительных реакций и десятки лайков от фолловеров.

«Маска» — популярная кинокомедия 1994 года с актером Джимом Керри в главной роли. По сюжету фильма банковский работник Стэнли Ипкис находит зеленую маску для лица, с помощью которой превращается в супергероя в эксцентричном наряде.