Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
3 часа назад

Персонажа фильма «Маска» заметили на улице в Москве

Мослента

Мужчину, примерившего образ персонажа Стэнли Ипкиса из фильма «Маска», заметили на улице Василисы Кожиной в столице. Видео с горожанином опубликовали в Telegram-канале «Москва на максималках».

На кадрах видно, как мужчина в ярко-желтом костюме, шляпе с пером и зеленой маске на лице переходит улицу. В руке он несет тарелку с куском пирога, украшенного свечкой. «Продолжаем сходить с ума», — прокомментировали увиденное в группе.

Пользователи сети оценили необычный образ героя видео. Ролик набрал сотни одобрительных реакций и десятки лайков от фолловеров.

«Маска» — популярная кинокомедия 1994 года с актером Джимом Керри в главной роли. По сюжету фильма банковский работник Стэнли Ипкис находит зеленую маску для лица, с помощью которой превращается в супергероя в эксцентричном наряде.

Ранее в московском метро заметили женщину с «кандибобером» на голове. Необычный головной убор пассажирки развеселил пользователей сети.

Места,Видео,Джим Керри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий