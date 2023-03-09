Где находились самые известные и «вкусные» заведения Москвы

10 марта в России отмечают День гурмана. Праздник, посвященный людям, которые обожают открывать для себя что-то новое и необычное в еде, отмечается уже 120 лет! «Вечерняя Москва» вместе с историком и литературоведом Юрием Куликовым вспомнила, как и где «гурманила» советская богема в Москве.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Посещение кафе и ресторанов было частью богемной культуры. Литераторы часто захаживали в ресторан ЦДЛ (Центрального дома литераторов), который славился необычным для советского общепита изобилием: подавали рябчиков, севрюгу, осетрину на вертеле, барашка на углях. Но людей тянула сюда не кухня, а возможность увидеть своими глазами известных писателей. Поэтессу Беллу Ахмадулину впервые в ЦДЛ привел Евгений Евтушенко в середине 1950-х. И рассказывал, показывал, кто из писателей сидел в сталинские времена, а кто писал доносы. И вот теперь в зале они сидели вместе. Белла была в шоке, узнав об этом.

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В общем, ресторан ЦДЛ был больше, чем просто кухня. А дефицит подавали и в других фешенебельных заведениях. Посещение советских ресторанов было вполне доступно, и модные артистические места не были исключением. Пообедать можно было за 1,5–2 рубля.

Однако для этого нужно было предъявить соответствующее удостоверение или отстоять приличную очередь — для знаменитостей, бывало, делались исключения, но и они томились в очереди тоже. Хороший лайфхак для прохода внутрь без ожидания — «гонорар» швейцару, однако здесь полутора рублями уже было не обойтись. Проход без театральных «корочек» в ресторан ВТО (Всесоюзного театрального общества) стоил 3 рубля.

Пельменная имени Бродского

На улице Красина расположилась пельменная, которой посвятил строки Иосиф Бродский в 1995 году: «Жаль, не придумано машинки, чтоб, околачиваясь тут, пельмени хавать на Тишинке...». Под «машинкой» подразумевается машина времени, которая могла бы вернуть Бродского в Москву начала 1970-х. После отъезда из СССР поэт так и не вернулся на родину. А до изгнания он частенько бывал в этом заведении со «стоячими» столиками, поскольку неподалеку, на Тишинской площади, жил его друг, переводчик Виктор Голышев.

«Лира»: чекист с выпившей дамой

В 1970-е богемное общество переместилось в кафе «Лира» в начале Малой Бронной (впоследствии там расположился американский ресторан быстрого питания). В этом заведении снимался эпизод из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», в котором к Штирлицу пристает комическая выпившая дама-математик. Отобедать можно было недорого. А в баре делали коктейли.

«Молодежное»: тут Градский песни орал

Музыканты 1960-х облюбовали кафе «Молодежное» (ныне — 1-я Тверская-Ямская улица, 7). Здесь устраивались эстрадные представления вполне в духе «тлетворного Запада». В 1962 году в заведении открылся первый столичный джаз-клуб. А в 1967 году — первый бит-клуб «КМ» (рок-клуб по-современному). Проводились импровизированные концерты и конкурсы для новых групп. Жюри состояло из шести человек, в их числе ставший позже знаменитым продюсером Юрий Айзеншпис. Одной из первых площадок бит-клуб стал для Александра Градского. Его не хотели пускать, но он вырвался на сцену, взял у кого-то гитару и исполнил хит британской группы The Animals, причем «орал как резаный», вспоминали очевидцы. Красиво петь Градский научился уже потом.

Кафе поэтов: выпить и забыть невзгоды

На углу Тверской и Настасьинского переулка ненадолго образовался очаг богемной активности. В голодные революционные годы меню составлял крепкий алкоголь из-под полы. Заведение просуществовало с 1917 по 1918 год. Теперь дом снесен. А в самый горячий революционный момент это место помогало творческим людям забыть о тяготах повседневности. Здесь можно было послушать стихи Есенина и Маяковского. Когда кафе свернулось, быстро открылась замена — «Домино» на Тверской, 18. В меню были кофе, брусничный чай, эклеры на сахарине, котлеты из конины. Одной из изюминок декора были старые черные штаны поэта Василия Каменского.

«Прага»: Киса Воробьянинов в шоке

В двухэтажном доме-утюге на Арбате с 1872 года находился трактир «Прага». Заведение переживало взлеты и падения. Чехов с мхатовцами отмечал здесь премьеру «Чайки». Толстой читал роман «Воскресение», а Репин устроил банкет в честь восстановления картины «Иван Грозный и сын его Иван». В 1924 году в «Праге» открыли образцовую столовую Моссельпрома.

Именно сюда Киса Воробьянинов приглашает студентку Лизу и удивляется высоким ценам: «Телячьи котлеты два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей…»

«Артистическое»: закусить от души

В 1960-е заведение по адресу: Камергерский переулок, 5, было модным местом, где собирались актеры расположенного напротив МХАТа, но не только. Одним из завсегдатаев заведения был Владимир Высоцкий. Здесь же впервые выступал Булат Окуджава. Подавали закуски, сосиски и яичницу. Ценилось место за возможность недорого выпить.

«Националь»: не для всех

Элитарное место, куда простому смертному попасть было почти невозможно. Из-за высоких цен «Националь» могли себе позволить только самые именитые деятели искусства.

Ресторан был любимым заведением поэта Михаила Светлова, поскольку жил он недалеко, в Камергерском переулке. Очень любил яблочные пироги из «Националя» и даже покупал их навынос — угостить друзей. Светлов садился всегда за один и тот же столик у окна и сразу заказывал 200 мл коньяка.

Дом кино: тарталетки — просто объедение!

Ресторан Дома кино славился тем, что здесь можно было встретить весь цвет советского кинематографа. Завсегдатаями были актеры Борис Хмельницкий и Александр Панкратов-Черный. Подавали тарталетки с паштетом из куриной печени, с тертым сыром и чесноком и рубленым яйцом и майонезом, были и шашлык, и котлеты по-киевски. Запивали водкой, коньяком и винами. Во времена сухого закона алкоголь почетным гостям, например Андрею Миронову, приносили в бутылках из-под «Пепси».

«Коктейль-холл»: напитки-то заморские

В доме № 6 по улице Горького с конца 1930-х годов располагался фешенебельный бар. В 1960-е это место очень полюбили стиляги. «Коктейль-холл» работал до пяти утра. Подавали, соответственно, коктейли с удивительными названиями. «Таран», советский вариант «Лонг-Айленда», состоял из шартреза, мятного ликера, перцовки, коньяка, лимонного сока и фруктов. Цены доходили иногда до 5 рублей за порцию. Здесь тоже бывали знаменитости: актеры, писатели. Завсегдатаем был композитор Никита Богословский

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