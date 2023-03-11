Финский залив: какую опасность скрывают его воды

Последние несколько лет специалисты бьют тревогу: воды Финского залива на грани экологической катастрофы. И виной тому как человеческий, так и природный факторы.

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Результаты исследований, проведенных учеными РАН весной текущего года, свидетельствуют о том, что нахождение в водах Финского залива небезопасно не только для людей, но и для обитающих в этой среде, в частности, в акватории Курортного района Петербурга, животных – данная акватория сильно загрязнена.

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Специалистами петербургского Федерального исследовательского центра РАН в марте были обнародованы данные о высоком содержании вредных веществ в Финском заливе (в Курортном районе). Причина в недостаточно эффективной работе очистных сооружений, фильтрующих канализационные стоки прибрежных объектов – многочисленных коттеджей, ресторанов и пансионатов. Кофеин, диклофенак и ряд гормональных препаратов, содержащихся в стоках, являются для ученых индикаторами загрязнения водоемов. На постепенное разрушение экосистемы Финского залива влияет жидкая часть таких отходов – накапливаемые годами, они вызывают у водных животных многочисленные заболевания. Ученые Федерального исследовательского центра РАН выяснили, что прежде всего речь идет о нарушениях в работе пищеварительной системы, и это приводит к прекращению процесса самоочищения вод Финского залива.

Как считает профессор РАН Сергей Холодкевич, самые опасные участки Финского залива для купающихся (Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует там плавать) находятся в районах Репино и Зеленогорска: там близко к воде расположен частный сектор и заведения общепита.

Единственным выходом из этой ситуации ученые считают более строгий подход к созданию локальных очистных сооружений жителями частных домов и хозяевами объектов туристской и общепитовской инфраструктур. При отсутствии централизованной системы очистки отходов в местах, приближенных к акватории Финского залива, людям небезопасно пользоваться водой, колодцы и скважины дачникам здесь также строить не рекомендуют: качество питьевой воды будет под большим вопросом.

В Финском заливе в теплое время года цветут цианобактерии – синезеленые водоросли, чрезмерное распространение которых вызывает определенные опасения у ученых.

По заверению заведующего лабораторией гидробиологии Института озероведения РАН Евгения Курашова, цветение цианобактерий – это глобальная мировая экологическая проблема: данный процесс ухудшает состояние рекреационной среды водоемов, качество воды. Но самое опасное – нарушается водная экосистема, что, в частности, может привести к значительному снижению или даже полному исчезновению популяции промысловой рыбы. Выделяемые водорослями цианотоксины наносят ощутимый вред водным и наземным организмам.

Повышение концентрации цианобактерий опасно и для людей – купающиеся в Финском заливе могут получить различные экземы, а если хлебнут в этих местах балтийской воды, им грозят проблемы с желудочно-кишечным трактом, нервной и эндокринной системами.