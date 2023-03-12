По соседству с потусторонним: в каких российских отелях живут призраки

Шаги по скрипучему паркету и молчаливая фигура в одежде ушедшей эпохи – клише из фильмов ужасов, которые пугают каждый раз как в первый. И неслучайно декорациями для такого кино часто становятся отели: их стены были свидетелями самых разных историй. Рассказываем, в каких российских гостиницах можно повстречаться с призраком.

Фото: М24 М24

Отель "Националь"

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Адрес: Москва, улица Моховая, 15/1, строение 1

Этот отель – один из самых роскошных в столице. Здесь останавливались многие знаменитые личности: Иосиф Сталин, Ален Делон, Катрин Денев, Герберт Уэллс и другие.

В 1917 году в номере 107 целую неделю прожил Владимир Ленин вместе со своей супругой Надеждой Крупской. По легенде, лидеру русской революции здесь так понравилось, что он решил не покидать стены гостиницы и после смерти. Постояльцы и работники регулярно рассказывают истории, как видели невысокого мужчину в жилетке с легко узнаваемой острой бородкой. Он звенит ложкой в чашке с чаем, шуршит бумагами, включает и выключает свет. Призрак вполне мирный: ему очевидно не до людей вокруг.

Гостиница "Англетер"

Адрес: Санкт-Петербург, улица Малая Морская, 24

Гостиница "Англетер" печально прославилась в 1925 году. Утром 28 декабря в комнате № 5 здесь был найден мертвым поэт Сергей Есенин. Следствие тогда установило, что он покончил с собой. Однако до сих пор бытует версия, что все было инсценировано и поэта на самом деле убили.

С тех пор его душа не может найти покоя и в поисках справедливости бродит по коридорам отеля. Очевидцы утверждают, что видели его бледную фигуру с петлей на шее.

Мини-отель "Гороховая, 64"

Адрес: Санкт-Петербург, улица Гороховая, 64

Доходный дом начала 20 века связан с именем Григория Распутина, чья квартира находилась на третьем этаже. О нем вспоминали как о довольно беспокойном соседе: гулянки, разврат и постоянные полчища гостей, особенно женского пола.

Постояльцы отеля и жильцы дома утверждают, что Григорий Ефимович до сих пор иногда заходит и в свою бывшую квартиру, и в соседские. Правда, ведет себя довольно мирно и даже заботливо: обычно он посещает тех, кто грустит, и старается утешить ласковым словом.

Отель-усадьба "Лафер"

Адрес: Смоленская область, деревня Герчики

В XVII веке царь Алексей Михайлович пожаловал эти земли представителю старинного шотландского рода Александру Лесли, и тот начал возводить свое имение. Однажды здесь произошла трагическая история: девушка вопреки воле родителей хотела сбежать из усадьбы со своим возлюбленным, однако была поймана и за неповиновение замурована живьем в стенах дома.

С тех пор ее называют Белой Дамой, ее призрак до сих пор бродит по усадьбе. Однако встреча с ней, несмотря на мрачную историю, по легенде предвещает удачу.

Еще одно привидение, которого можно тут встретить, – душа старой хозяйки. Она не может смириться с тем, что ее племянник продал родовое имение посторонним людям. Примечательно, что река, которая течет рядом с усадьбой, носит название Упокой. Оно будто намекает, что с умиротворенностью в этих краях большие сложности.

Усадьба-санаторий "Архангельское"

Адрес: Московская область, Красногорский район, поселок Архангельское

Усадьба Архангельское сменила за годы существования множество хозяев. Среди них была и семья князей Юсуповых, потомков пророка Али, которые вопреки историческому предназначению сменили ислам на православие и поплатились за это. Проклятие гласило, что из всех рожденных в одно поколение наследников никто, кроме одного, не доживет до 26 лет. Совпадение или нет, но оно сбывалось.

До сих пор неподалеку от санатория рядом с храмом Архангела Михаила можно встретить призрак княжны Татьяны Юсуповой, которая умерла в 22 года то ли от тифа, то ли от туберкулеза. Убитый горем отец похоронил ее здесь же и поставил памятник – мраморного ангела. После его смерти его перенесли, а Татьяна Юсупова по-прежнему бродит по усадьбе и ищет последний подарок папы.

Санаторий "Зеленая роща"

Адрес: Краснодарский край, город Сочи, Курортный проспект, 120

В 1920-е годы это поместье было дачей Иосифа Сталина. Со времен генералиссимуса здесь сохранилась внутренняя отделка, диван и некоторые его личные вещи. Сегодня в поместье располагается санаторий, однако прежний хозяин так любил свою дачу, что и после смерти наведывается посидеть на любимом диване и прогуляться вокруг пруда.

Очевидцы утверждают, что видели фигуру Сталина в белом кителе, покуривающего трубку и гуляющего по внутреннему дворику.

Гранд-отель и Спа "Родина"

Адрес: город Сочи, улица Виноградная, 33

Еще один отель на российском курорте известен визитами усопших постояльцев. В 1946 году здесь располагался послевоенный госпиталь. Со временем он стал элитным санаторием, где отдыхали заслуженные советские граждане.

В частности, здесь любил бывать первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Поговаривают, что он иногда приходит в гости до сих пор. Гуляет по пляжу и парку в расстегнутой белой рубашке, а порой сидит на террасе и наблюдает за ночным небом.