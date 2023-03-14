Кто на самом деле убил Моцарта

В Москве, в театре Вахтангова состоялась долгожданная премьера нового сезона и спектакля Анатолия Шульева «Амадей», который решил на сцене развеять самый главный миф об убийстве великого композитора.

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Режиссер – выпускник мастерской Римаса Туминаса. Он впервые ставит на сцене Вахтанговского театра. Анатолий Шульев искусно показал разные образы Моцарта. Несерьезный, приученный с детства развлекать публику и несчастный, всеми оставленный, он находит поддержку в лице своего учителя – Сальери.

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Главные роли сыграли Виктор Добронравов (Моцарт) и Алексей Гуськов (Сальери). Тяжелая жизнь молодого и виртуозного композитора, который еще с детства поразил людей умением играть на фортепиано, но долго не мог найти признания своих произведений.

Спектакль представляет собой поток воспоминаний, которыми 70-летний Антонио Сальери, находясь между жизнью и смертью, делится со зрителями. Подобные откровения, живые, пронзительные, глубокие, эмоциональные, искренние и берущие за душу, возможны только в театре.

Обмен энергией, который неизменно происходит между людьми, находящимися на сцене и в зрительных пространствах, всегда в значительной степени обостряет восприятие происходящего, заставляет вдумываться, сопереживать и сочувствовать.

Возможно, в некоторых случаях публика даже начинает искать оправдание тем или иным поступкам персонажей.

Происходящее на сцене очень символично и метафорично, нет ничего лишнего или случайного. Взаимосвязано все, каждое следующее действие плавно вытекает из предыдущего.

Несмотря на то, что действие происходит в XVIII веке, в годы, когда жил и творил великий гений, мастер венской классической композиторской школы Вольфганг Амадей Моцарт, зритель может увидеть множество скрытых смыслов, уловить цитаты и намеки на вопросы и обстоятельства, актуальные и в настоящее время.

«Но все и так знают, что Моцарт был гениален, мне не нужно это играть. Моцарт живёт в наших представлениях, в мемуарах, в исследованиях, в художественных произведениях, но мы не знаем, каким он был на самом деле», — поделился Виктор Добронравов.

«Всё, что происходит, мы увидим через воспоминания Сальери, пережившего Моцарта на много лет, услышим его монологи, почувствуем его горечь. Он будет трогательным, человечным, ошибающимся. Это не все знают, но Сальери был очень талантливым композитором»,— рассказывает Алексей Гуськов.

Сальери завидует и строит козни молодому выскочке, которому поручает сам император создать произведения, столкнув их лицом к лицу.

Но он единственный, кто может понять его бессмертный талант.

Острый и главный вопрос постановки – соль отношений Моцарта и Сальери, великого композитора? Долгие годы шли споры о причинах смерти, и только после вскрытия обнаружилась правда, что его лечили ртутью.

И в постановке зритель до самого конца пытается разглядеть в старом композиторе гения, который был признан только в наши дни.

Напряжению спектаклю добавляет противостояние итальянской и немецкой музыки, потому что в эпоху создания опер на немецком языке молодому композитору разрешили сделать ее на этом языке.

В спектакле есть еще несколько ярких, интересных персонажей. Прежде всего, это Констанция Моцарт (Екатерина Крамзина) – женщина, которая однажды стала женой гения, несмотря на явную антипатию со стороны его отца. Их совместная жизнь продлилась десять лет, вплоть до смерти композитора. По словам самой Констанции, это были годы счастья, полные светских раутов и балов. Они радовались каждому дню, появлению сыновей, однако так и не сумели вырваться из цепких лап нищеты, все плотнее зажимавших их в свои тиски.

На протяжении всего спектакля композиторов сопровождают Бемоль (Григорий Здоров) и Диез (Мамука Патарава). Без них не получилось бы ни одного сочинения. Квартет находится в постоянном движении. Он не останавливается ни на минуту, умудряется обыграть эмоции, перипетии, оценки ситуации.

Свое место в спектакле отведено представителям высшего света Вены – императору Иосифу II (Федор Воронцов), королевскому гофмейстеру фон Штреку (Валерий Ушаков), директору Императорского оперного театра (Венской Оперы) Францу Розенбергу (Александр Рыщенков), префекту Императорской библиотеки, члену масонской ложи барону Ван Свитену (Евгений Косырев) и ученице Сальери, оперной певице Катарине Кавальери (Каролина Койцан).

Ведение Моцарта предрекает ему скорую кончину, он даже создает знаменитейший похоронную мелодию, но конец постановки оставляет вопрос, когда Моцарт был настоящим, в своих произведениях или в праздном образе жизни?