Кинолог перечислил признаки идеального района для собаки

Рекомендации по выбору идеального района для жизни с собакой и его признаки перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Фото: Мослента Мослента

«Идеальным местом для жизни с собакой можно назвать район с богатой инфраструктурой для прогулок и занятий, наличием специализированных сервисов: груминг-салонов, ветеринарных клиник, зоомагазинов» Владимир Голубев

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Голубев назвал одним из важнейших критериев оценки возможность ежедневно совершать прогулки с собакой по парку. Кинолог подчеркнул, что еще лучше, если в районе будут расположены не просто локальные небольшие скверы и парки, а достаточно крупные лесные массивы. Они дают возможность спрятаться от зноя летом и побегать по снегу вместе с питомцем зимой.

«Найти место, где можно погулять с собакой можно в каждом районе, но не везде есть хорошо оборудованные выгульные или дрессировочные площадки для собак, где можно не просто отпустить питомца с поводка, а полноценно позаниматься, используя снаряды»

Совсем недавно завершилось строительство выгульных площадок по проекту «Питомцы в Москве», всего их по городу 29.

Большинство локаций — это бывшие старые выгульные территории, которые обновили и оборудовали специальными снарядами и другими вещами для комфортного выгула. Если в районе есть такая площадка, можно смело оценивать его как удобный для жизни с собаками, отметил Голубев.

Кинолог отметил важность доступности дог-френдли заведений. Это могут быть кафе, рестораны, спортивные и торговые центры и даже музейные комплексы со свободным доступом с животными. Кроме того, сейчас некоторые общественные пространства приглашают собаководов вместе с питомцами на йогу, пробежку и даже на массаж, уточнил собеседник «Мосленты».

«Не менее важно и общее отношение к животным в месте, где вы живете. В таких районах во многих местах есть специальные урны с пакетами для выгула собак, на многих магазинах и других заведениях общественного пользования висят наклейки-приветствия людей с собаками»